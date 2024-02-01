Уряд дозволив оборонні закупівлі через Prozorro
Уряд затвердив постанову, згідно з якою оборонні закупівлі відбуватимуться через систему публічних закупівель Prozorro. Це дасть змогу встановити конкурентну процедуру та прозоре ціноутворення
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм.
За його словами, це також дасть змогу безперервно та керовано постачати армії все потрібне. Також завдяки прозорому ціноутворенню держава не переплачуватиме, а бізнес отримуватиме прибуток.
Шмигаль також запевнив, що витоку інформації, яка несе безпекові ризики, запобігатимуть.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що завдяки цій постанові також можна буде швидше та за вигіднішими цінами купувати дрони. Зокрема, йдеться про продукцію іноземних виробників Mavic, Autel та Matrice.
За словами Федорова, замовник, який хоче придбати дрон, має виставити на Prozorro оголошення з описом потрібного безпілотника. Продавці, які зареєструються, отримають усі дані, необхідні для закупівлі. Потім відбуватиметься аукціон, на якому переможе той, хто надасть найвигіднішу пропозицію.
- Також сьогодні уряд підтримав внесену міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні.
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