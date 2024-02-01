Уряд підтримав план Міноборони щодо розвитку виробництва боєприпасів в Україні
Уряд підтримав внесену міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У липні 2023-го року схожу постанову вже ввели в дію. Тодішній документ стосувався боєприпасів для безпілотників та бойових частин безпілотних систем.
"Ми отримали результати експериментальної постанови щодо виробництва для безпілотних систем. І бачимо, що наш підхід дає результат. Збільшується кількість виробників і кількість продукції", – заявив міністр.
Вказаним експериментом запровадилось нове, спрощене регулювання виробництва, яке встановило чіткі критерії до виробників і їхніх потужностей, порядок розробки та виробництва. Це дало можливість масштабувати виробництво відповідних засобів ураження та покращити стан постачання ЗСУ цими боєприпасами.
За час реалізації експериментального порядку з’явилися і розпочали діяльність близько 20 нових виробників боєприпасів для безпілотних систем.
"Саме тому ми запропонували подібні підходи використати, щоб збільшити кількість боєприпасів українського виробництва. Розвиток потужностей української військової промисловості – це те, що дасть нам безпеку і мир", – додав Умєров.
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