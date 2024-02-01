У січні Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та техніки
Міністерство оборони України у січні 2024 року допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки як українського, так й іноземного виробництва
Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише АрміяInform.
У перелік допущених зразків озброєння потрапили: САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА. Лише перелік безпілотників збільшився на вісім одиниць. Крім того, в експлуатацію ввели вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.
На озброєння прийняли два типи рятувальних парашутів українського виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.
Також в Україні кодифікували британську 155-міліметрову самохідну артилерійську установку та 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).
"Кодифікація - тобто допуск зразка ОВТ до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO - дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
- 25 жовтня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації одразу декілька нових зразків БПЛА.
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