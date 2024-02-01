У січні Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та техніки

Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише АрміяInform.

У перелік допущених зразків озброєння потрапили: САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА. Лише перелік безпілотників збільшився на вісім одиниць. Крім того, в експлуатацію ввели вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

На озброєння прийняли два типи рятувальних парашутів українського виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Також в Україні кодифікували британську 155-міліметрову самохідну артилерійську установку та 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

"Кодифікація - тобто допуск зразка ОВТ до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO - дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.