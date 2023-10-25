"Буде більше дронів": Міноборони допустило до експлуатації декілька нових зразків БПЛА
У середу, 25 жовтня, стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації одразу декілька нових зразків БПЛА
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства оборони України.
У Міноборони наголосили, що тепер в українських військових буде більше дронів.
"Міністерство оборони допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж кількох днів. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві наголошують, що FPV-дрони – реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни.
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