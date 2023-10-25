Шойгу запустив фейк, нібито російська ППО збила 24 літаки за 5 днів, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У російській армії з'явились комплекси, які збили 24 українських літаків за п'ять днів", - заявив Сергій Шойгу.

Водночас міністр оборони терористів не розповідає, що це за комплекси, де саме вони застосовувалися та які літаки нібито було збито.

"Російська пропаганда, зокрема вище військово-політичне керівництво, вже не вперше розповсюджує такі байки щодо знищеної техніки ЗСУ. Раніше ворожі пропагандисти заявляли, що російські військові знищили перший американський танк М1 Abrams, яких на той час в Україні ще не було", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що такі фейкові заяви спрямовані на підняття мотивації й морально-бойового духу російської армії.