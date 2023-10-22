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Пропагандисти РФ поширюють фейк, що маршали в українських потягах виявлятимуть "нелояльних до Зеленського пасажирів"

22 жовтня, 2023 неділя
08:32
Суспільство потяг Варшава – Рава-Руська

Z-канали у telegram запустили фейк, що нібито головним завданням нововведених маршалів в українських потягах, буде не контроль безпеки, а виявлення "нелояльних до президента України Володимира Зеленського пасажирів"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В Україні на вокзалах і в потягах незабаром почнуть працювати секретні агенти, які виявлятимуть серед своїх попутників "нелояльних до влади та режиму Зеленського", - пишуть пропагандистські Z-канали.

"Укрзалізниця" пояснює, що з вересня 2023 року на вокзалах та в потягах компанії вже почали працювати перші маршали залізничної безпеки на одному із західних маршрутів. Це нормальна практика для компаній-перевізників.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що "перед маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Це всі спеціально підготовлені фахівці".

Ведення контролю безпеки в українських потягах за допомогою маршалів пов’язане з війною на території України "та недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу", пояснили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Центр стратегічних комунікацій аналізує заяви компанії та її керівництва і зазначає, що немає жодних розпоряджень чи вказівок на виявлення "нелояльних до президента Зеленського пасажирів". 

  • У понеділок, 9 жовтня, Укрзалізниця оголосила про запровадження спеціальних маршалів, які будуть "не публічно" слідкувати за безпековою ситуацією на вокзальних комплексах та в поїздах.
Україна
Росія
Укрзалізниця
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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