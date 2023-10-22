Пропагандисти РФ поширюють фейк, що маршали в українських потягах виявлятимуть "нелояльних до Зеленського пасажирів"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В Україні на вокзалах і в потягах незабаром почнуть працювати секретні агенти, які виявлятимуть серед своїх попутників "нелояльних до влади та режиму Зеленського", - пишуть пропагандистські Z-канали.

"Укрзалізниця" пояснює, що з вересня 2023 року на вокзалах та в потягах компанії вже почали працювати перші маршали залізничної безпеки на одному із західних маршрутів. Це нормальна практика для компаній-перевізників.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що "перед маршалами, які інкогніто перебувають у поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Це всі спеціально підготовлені фахівці".

Ведення контролю безпеки в українських потягах за допомогою маршалів пов’язане з війною на території України "та недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу", пояснили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Центр стратегічних комунікацій аналізує заяви компанії та її керівництва і зазначає, що немає жодних розпоряджень чи вказівок на виявлення "нелояльних до президента Зеленського пасажирів".