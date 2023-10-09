На порушників порядку на вокзалах і в потягах "полюватимуть" маршали
У понеділок, 9 жовтня, Укрзалізниця оголосила про запровадження спеціальних маршалів, які будуть "не публічно" слідкувати за безпековою ситуацією на вокзальних комплексах та в поїздах
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Зазначається, що маршалами залізничної безпеки є працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання - контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.
На відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож пасажири не знатимуть, хто саме є ловцем на правопорушників.
"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", - зазначив голова Укрзалізниці Євген Лященко.
В Укрзалізниці додали, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, вони діють на одному з популярних західних напрямків, який наразі "потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів".
- З 15 жовтня Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди.
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