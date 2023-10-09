На порушників порядку на вокзалах і в потягах "полюватимуть" маршали

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Зазначається, що маршалами залізничної безпеки є працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання - контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

На відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож пасажири не знатимуть, хто саме є ловцем на правопорушників.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", - зазначив голова Укрзалізниці Євген Лященко.

В Укрзалізниці додали, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, вони діють на одному з популярних західних напрямків, який наразі "потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів".