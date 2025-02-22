У РФ анонсували нову зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів, - росЗМІ

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

У своїй заяві Рябков зазначив, що вже досягнуто принципової домовленості щодо проведення комплексних консультацій для детального обговорення низки чинників, які впливають на двосторонні відносини.

"Необхідно отримати інформацію, хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні. Американцям підтверджено нашу готовність запустити цю роботу якомога швидше. Є також розуміння, що передувати раунду на рівні заступників буде консультаційний контакт директорів відповідних департаментів. І їхня зустріч може відбутись у діапазоні найближчих двох тижнів", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що перед основними консультаціями на рівні заступників відбудеться зустріч директорів відповідних департаментів, яка також запланована на наступні два тижні.

Рябков уточнив, що зустріч пройде у третій країні, і нині триває узгодження конкретного місця проведення.

"Ми передали ще в Ер-Ріяді елементи нашого підходу до цих питань. Американці зараз їх розглядають. Ми конкретизуватимемо далі, зокрема, за необхідності, окремі параметри наших пропозицій надавати їм у письмовому вигляді для зручності опрацювання", - пояснив Рябков.

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.

Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.

Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".

Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".



