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У РФ анонсували нову зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів, - росЗМІ

Марія Науменко
22 лютого, 2025 субота
11:36
Світ Літак JetBlue, США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив, що Сполучені Штати та Росія готують нову зустріч на рівні глав профільних департаментів, яка відбудеться протягом найближчих двох тижнів

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Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

У своїй заяві Рябков зазначив, що вже досягнуто принципової домовленості щодо проведення комплексних консультацій для детального обговорення низки чинників, які впливають на двосторонні відносини. 

"Необхідно отримати інформацію, хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні. Американцям підтверджено нашу готовність запустити цю роботу якомога швидше. Є також розуміння, що передувати раунду на рівні заступників буде консультаційний контакт директорів відповідних департаментів. І їхня зустріч може відбутись у діапазоні найближчих двох тижнів", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що перед основними консультаціями на рівні заступників відбудеться зустріч директорів відповідних департаментів, яка також запланована на наступні два тижні. 

Рябков уточнив, що зустріч пройде у третій країні, і нині триває узгодження конкретного місця проведення.

"Ми передали ще в Ер-Ріяді елементи нашого підходу до цих питань. Американці зараз їх розглядають. Ми конкретизуватимемо далі, зокрема, за необхідності, окремі параметри наших пропозицій надавати їм у письмовому вигляді для зручності опрацювання", - пояснив Рябков.

  • У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.
  • Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
  • Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".
  • Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом". 

 
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
втручання Росії
Війна з Росією
США
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