Україна вже виграла війну. Потрібно лиш закріпити досягнуті результати, - військовослужбовець Тимочко
Росія вже програла війну проти України, і прекрасно розуміє це
Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.
"Ми вже виграли війну. Зараз питання у закріпленні результатів. Три роки тому Путін вимагав цілу Україну, а паралельно планував ще захопити Балтію та Польщу. Зараз він, маючи значні ресурси та підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, претендує лише на чотири області, які він не зміг повністю окупувати", - зазначив він.
Зараз Путін вимагає від України капітуляції, тому що не зміг досягнути цього як військовим, так політичним шляхом, і навіть попри вплив агентури та підкупи європейських чиновників і політиків, зауважив Тимочко.
"У минулому, запаморочений успіхами, Путін зобов'язав російську думу включити українські землі до конституції Росії як суб'єкти Федерації. Включити можна будь-що, але це не змінює реальний стан справ", - додав він.
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З урахуванням цілей противника, по суті, ми виграли війну. Тепер важливо уникнути внутрішніх конфліктів і сварок, бо в минулому ворог часто користувався цим. Консолідація українців зараз надзвичайно важлива, каже військовослужбовець.
"Інформаційний шум на міжнародній арені є лише спробою деяких політиків сформувати свій образ або стати сильнішими на своїх посадах. Між бажанням і реальністю дуже велика прірва, яку потрібно заповнювати важкою працею та консолідацією з усіма партнерами і союзниками. Ми спостерігаємо за ситуацією і готуємося святкувати вже стабільну перемогу, хоча для цього ще потрібен час", - резюмував Тимочко.
- Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що перемогу у війні проти РФ Україна може здобути завдяки низці технологічних і політичних переваг.
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