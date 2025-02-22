Але насправді нічого подібного ні Венс, ні Трамп і не думають. Європа для них була, є і буде стратегічним партнером.

У Мюнхені Венс оголосив про розрив з європейськими елітами та кінець їхнього ліволіберального Інтернаціоналу. До цього американські демократи - від Обами до Байдена - брали активну участь у цьому Інтернаціоналі. Венс вирішив поставити у цьому крапку. Однак що це за Інтернаціонал такий?

За останні 20 років на Заході поступово встановлювалось домінування ліволіберальної ідеології. Це відомі всім "толерантність", "єдність у різноманітті", радикальний "активізм", "фемінізм", "екологізм" тощо. Усі ці рухи використовували ідею і цінність свободи, щоб здійснювати ідеологічне домінування. Спочатку все це відбувалося під гаслами боротьби за права меншин і широко підтримувалось у західних суспільствах. Однак коли ця боротьба була виграна, коли люди всіх сексуальних орієнтацій, гендерів, рас і мігрантів, могли вже вільно робити що хотіли — їм стало мало, і вони перейшли до усунення інакомислення, а свободу слова почали використовувати як зброю для пропаганди та перероблення суспільного мислення.

Тому цей негласний Інтернаціонал поступово ставав тоталітарним і почав знищувати будь-які прояви інших думок. Тому питання правої відповіді було всього лише питанням часу, і цей час настав. Бо щоб там не казали, але всі ці рухи залишилися меншинами. Тоді як більшість виборців і платників податків можна побачити на Різдво і Великдень у церкві.

Читайте також: Чи образив Трамп Зеленського

Насправді Трамп не став початком правої контрреволюції. Вона вже давно триває в європейських країнах. Мелоне, Ле Пен, Орбан, Вілдерс, Дуда, Фіцо чи той же Георгеску в Румунії — це все політики, які очолюють контрреволюційну відповідь правих. Вони мобілізували саме ту ображену більшість, чиї інтереси тривалий час пригноблюються.

Трамп і в перший, і в другий строк став представником правої течії у найсильнішій країні світу. Тому ці політики ідеологічно йому близькі. Його команда відверто ставить на правих у Німеччині та інших країнах. Тому виступ Венса підтвердив, що для сьогоднішніх США перемога правих еліт має пріоритетне значення для збереження союзної коаліції.

Великою проблемою для нас, українців, є те, що впродовж багатьох років ліволіберальні медіа демонізували нам цих політиків, звинувачуючи їх у роботі на Росію. І це дуже велика неправда. Так, російське втручання є, але Венс правий: невже кількасот тисяч російських доларів можуть виграти вибори у цілих країнах? Звісно, що ні! Альтернатива для Німеччини, чи Георгеску ростуть не завдяки російським грошам, а завдяки, в першу чергу, суспільним інтересам: неприйняття лівого лібералізму, недовіри до бюрократії тощо. Щобільше, по своїй суті ці політики не є проросійськими, вони скоріше є національними егоїстами. Вони схожі в тому, що хочуть більше заробляти для себе і своїх громадян, і не турбуватись про мігрантів та долі інших.

Читайте також: Україна між хижаків. Як перемогти Путіна та Трампа

Що це все означає для нас? Права контрреволюція надовго. Ми маємо зрозуміти, що той самий Трамп не на 4 роки, бо далі піде Венс і, можливо, на два строки. Структура виборців і повна криза лідерства в демократів, на мою думку, не дають перспектив на їхнє повернення у найближчі роки, як і шанси на повернення глобалістської політики. Та це все не зменшує наших шансів.

Праві політики — це прагматичні тварини, і з ними треба говорити їх мовою. Епоха "спільних цінностей" йде в небуття разом з ліволіберальним Інтернаціоналом. Договір на наші ресурси особливо зацікавив Трампа. Ми повинні ставати більш прагматичні пропонувати вигідну математику всім. Але з цим є великі проблеми, бо ми більше звикли апелювати до високих матерій чим класти реалістичні бізнес-розрахунки. І в цьому Путін нас сильно обігрує...

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист