Кілька тижнів тому він таке ж казав і про Байдена, але чомусь нас це не хвилювало, та й американці не обурювались.

Пара Байден — Зеленський вела очне протистояння з Путіним, Байден публічно назвав його злочинцем, а Зеленський зовсім недавно довб*ом. І до того ще по всілякому.

Тож, щоб мати вищі шанси на діалог з Путіним, Трамп цілком очевидно дистанціюється від цих двох і показує що з ним можна розмовляти вже. Для цього він публічно попустив Байдена, його слова і його політику. Бо основний меседж Трампа — це всьо було неправильно. Війна неправильна, початок її неправильний, убивства неправильні, руйнація економіки Росії неправильна. Зробім правильно, тобто так, як вважаю я, Трамп. І Трамп бачить, що для Путіна і Байден, і Зеленський стали особистими ворогами, тож тут логічно відсунутись від них, аби говорити з ним.

Саме для цього він планомірно перейшов до руйнування статусу Зеленського, щоб занулити накопичений градус особистої неприязні та підвищити свої шанси на реалізацію своїх планів. Це тверезий розрахунок насправді.

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Що з цього вийде — побачимо. Чи погано це персонально для Зеленського? Безперечно. Чи автоматично це так само погано для України та українців — не впевнений. Так, Байден казав солодкі для наших вух слова, але до чого ми у результаті прийшли? Хіба не було багато нарікань на Байдена за ці роки за його нерішучість, гальмування допомоги й недопуск України до НАТО?

Власне, те, що наша війна і наша політика вийшла на дуже загострений рівень особистостей — це погано. Бо це додатковий ускладнювальний фактор у й без того мегаскладній ситуації, в якій ми всі опинились. От Трамп методично руйнує запалення особистісного протистояння, щоб залишити політику і раціо і там вже грати з тим, що залишиться.

Он Байден програв вибори та спокійно пішов собі, американці не поділились на два табори та не собачаться між собою. На такому рівні, як це робили ми. І як продовжуємо робити. Особистісне протистояння Зеленського і Порошенка дуже багато крові випило з України й нашкодило, а його не мало б бути взагалі за нормальних умов. І, як бачимо, воно все ще актуальне. Зеленський все ще вважає Порошенка своїм особистим ворогом, а Порошенко, цілком імовірно, бажає поквитатись за поразку. Задофіга персоналій і задофіга особистого в ситуації, де гинуть тисячі українців.

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От Трамп наждачкою і затирає поточний політичний ландшафт і авторитет особистостей, щоб на ньому з'явились шанси намалювати щось нове. А абразивні шліфування — це отаке якраз здирання шарів, один за одним.

Так, в ідеалі було б добре, якби він продовжив політику Байдена. Зрештою, цілком можливо, що ці всі його миротворчі намагання успіху не принесуть і йому доведеться продовжувати політику попереднього президента. І що його перемкне і все дійде до ще гіршої війни. Хз як краще, бо особисто для нас всі варіанти були погані та ні до чого конкретного не вели.

Трамп ще може стати найгіршим ворогом Путіна і світ здригнеться по-справжньому. Зрештою, якби Трамп справді був проти України й хотів допомогти Путіну — то просто б припинив допомогу і вдавав, що війни не існує, займався б своїми іншими справами.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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