Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Зустріч в Ер-Ріяді: перші висновки
OPINION

Зустріч в Ер-Ріяді: перші висновки

Костянтин Єлісєєв
19 лютого, 2025 середа
12:06
Погляд

Ніщо не вказувало на те, що зустріч у Саудівській Аравії відразу принесе гарні новини для України

Зміст

Як у цілому правильно відзначили в американській делегації, "одна зустріч та один дзвінок" - це ще недостатньо для остаточного розвʼязання війни Росії проти України. Для цього недостатніми будуть ані 4,5 години проведені в Ер-Ріяді, ані десятки годин, які ще доведеться провести сторонам за столом перемовин. Отже, важливими є не кількість і тривалість перемовин і дзвінків. 

Критичним є зміст і якість перемовин, які ще до вчора здавалися неймовірними стосовно агресора і міжнародного злочинця. А нині є даністю й цілковито новою обставиною, яку слід визнати та зробити правильні висновки на майбутнє.

Провал української дипломатії: Це слід зафіксувати як доведений факт. Чому допустили, щоб зустріч відбулася без України? Чому не було досі проведено зустріч з українською стороною в аналогічному форматі - глави зовнішньополітичних відомств і радників з питань нацбезпеки? Якщо перший дзвінок президента Трампа Путіну можна було ще сприйняти як непорозуміння, то прямі контакти з путінською командою й оголошене фактичне зближення Вашингтона і Москви — це вирок українській дипломатії. Змінювати підходи слід невідкладно, якщо все ще хочемо потрапити за стіл перемовин на рівних ролях, а не на другорядних. 

Читайте також: "Вільна каса!"

Емоційна дипломатія, якій дозволено обвинувачувати партнерів і союзників та приймати імпульсивні рішення, має поступитися професійному підходу, фаховості та розсудливості.

Кінець ізоляції Росії та Путіна. Протягом останніх 10 років одним з визначальних елементів захисту національних інтересів України була міжнародна ізоляція російського агресора. Перші санкції, запроваджені ще у 2014 році, були далекими від ідеальних. Проте започаткований процес посилював тиск планомірно і незворотно. Вигнання Росії з Групи восьми стало потужним ударом по реноме Путіна, як і багато подальших рішень, включно з обмеженнями у сфері енергетики, торгівлі, фінансах та банківській сфері, високих технологіях, і не лише. Після зустрічі в Ер-Ріяді цей запас міцності вже не є недоторканим, а розмови про зустріч президента Трампа з Путіним збільшують загрози згортання напрацювань попередніх років. У разі виходу з ізоляції тиск на Росію зменшиться у рази, з відповідними наслідками для позицій України. Чи можна було цього уникнути? Цілком, якби міжнародна активність України в останні роки, а надто з осені 2023 року, відбувалася на засадах єдності та солідарності.

Читайте також: Умиротворення в Мюнхені: світові війни, минулі й можливі

Тренд на Стамбул-2. Очікувано зустріч в Ер-Ріяді не змінила жодних наративів російського агресора. Там і далі говорять мовою ультиматумів та несприйняття України як рівноправного учасника майбутніх домовленостей та врегулювання. Витоки про нібито "погоджену умову" щодо проведення виборів в Україні кажуть про те, що Київ сприймається не як субʼєкт, а обʼєкт домовленостей. Звідси й незмінні твердження російської сторони про неможливість територіальних обговорень, загрозу намірам Києва і далі прагнути членства в НАТО, неприйнятність для Кремля будь-яких варіантів розміщення в Україні миротворчих сил. Якщо позиції Росії дивуватися не доводиться, то перші коментарі американської сторони не варто пропускати без реакції. Дипломатичної реакції. Йдеться про "неминучі компроміси", до яких, за словами Вашингтону, слід готуватись і Україні. Києву слід одразу зафіксувати чіткі межі компромісів, які не можуть включати позиції, від яких залежать незалежність, суверенітет, безпека, ідентичність і майбутнє України.

Читайте також: Угода Трампа?

Вкрай небезпечним є те, що в американському пресрелізі за підсумками перемовин Вашингтоном офіційно вживається термін "конфлікт в Україні"замість "агресивна війна Росії проти України", як це було раніше. Це принципово важлива зміна, яка може призвести як до перегляду позицій щодо міжнародно-правової відповідальності Росії, так і її кваліфікації як країни-агресора з усіма відповідними наслідками. А там — і повернення до business as usual, чого допустити не можна.

Підхід адміністрації Трампа є в цілому зрозумілим. Йдеться про спробу вийти з українсько-російського "гамбіту" з мінімальними втратами. Українській стороні слід чітко розуміти логіку дій Вашингтону для того, щоб у вирішальний момент не опинитися наодинці з десятком підписаних угод про так звані гарантії безпеки, в тому числі зі США, в яких, як ми й наголошували, немає ані гарантій, ані безпеки. Яка б не була майбутня домовленість (якщо вона, звісно, відбудеться, адже російська сторона зробить все можливе для того, щоб перетворити дипломатичний трек на ще одне поле бою), її головним елементом має бути чіткий та ефективний механізм забезпечення її неухильного виконання.

Джерело

Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Саудівська Аравія
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
12:35
Володимир Зеленський
Зеленський: "Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду не потрібний"
12:27
Донецька область
Росіяни на Донеччині окупували два населені пункти та просунулися біля семи, – DeepState
12:24
Війська РФ обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:18
Валерій Залужний
Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні
12:15
Оновлено
Теракт у центрі Миколаєва 14 лютого: чотирьом неповнолітнім обрали запобіжні заходи
12:12
ЗСУ прапор
Українські десантники відбили ворожий штурм на Харківщині: РФ втратила танк і три ББМ
12:04
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 57% респондентів, не довіряють 37%, – опитування КМІС
12:03
Jerry Heil з піаністом Євгеном Хмарою випустила пісню "Розчиняюсь" на основі віршів Юрія Іздрика
11:40
Ексклюзив
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
11:39
Рахів_сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні сніжитиме 20 лютого
11:34
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, 4-й енергоблок
На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків ворожої атаки: актуальна ситуація
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відбувається капітуляція політики США перед Росією та чи виділить Європа сотні мільярдів євро на свою оборону. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:23
Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з ТОТ
Білорусь продає в ЄС олію з ріпаку, вивезеного з ТОТ Херсонщини, - розслідування
10:56
Оновлено
санкції проти рф
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ
10:54
новини Львівщини
Повітряні сили підтвердили високоточний удар по місцю дислокації окупантів у Чумацькому на Запоріжжі
10:54
електроенергія
Споживання електроенергії тримається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 19 лютого
10:49
грип
За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців
10:44
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:32
Огляд
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Карта бойових дій за період 12-19 лютого: знову оточення на Курахівському фронті
10:32
Опитування про програму Плюси в Армія+
В Армія+ запустили опитування щодо національної програми підтримки військових "Плюси"
10:18
Президент Франції Еммануель Макрон
Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон
10:06
OPINION
Чому США не зможуть перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм
10:05
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
10:04
Кіт Келлог
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва
10:02
Ексклюзив
мультифункціональне укриття
На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай
09:59
удар по Одесі
Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі
09:52
Оновлено
Нічна атака РФ: 160 тис. жителів Одеси залишилися без світла й опалення, поранено 4 людини
09:38
Ексклюзив
На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко
09:37
Донецька область, стела
На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки євро та долар коштують в обмінниках
09:15
Партнерський матеріал
Перший Мітап на "Станції метро "Молодіжна"
У Львові підбили підсумки освітньої програми ЄС для української молоді "Разом навчаємося і зростаємо"
09:08
ППО, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 106 зі 167 російських дронів
09:00
Чехія Україна
У разі перемир'я або закінчення війни українці в Чехії припинять отримувати тимчасовий захист
08:37
Typhoon
Британія може надати Україні винищувачі Typhoon у разі припинення вогню, - The Times
08:36
Партнерський матеріал
Я не боялася зробити боляче, бо знала, що це на користь пораненим: історія медикині Лідії Заболоцької
08:33
OPINION
Ми чекаємо єдності від європейців, а європейці від нас
08:24
Дональд Трамп
Трамп доручив звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Сили оборони відбили 50 атак росіян на Покровському напрямку: загалом на фронті за добу сталося 156 боїв
08:02
OPINION
Я проти віддавати ресурси в обмін на безпеку. Бо безпеки не буде
07:47
Ілля Пономарьов
ФСБ звинуватила ексдепутата держдуми Пономарьова в спробі захопити владу в РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV