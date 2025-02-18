Угода Трампа?
У ЗМІ закинули ніби-то план Трампа, який виглядає таким чином: перемир’я — вибори Президента України — мирний договір
Якщо це дійсно концепт плану, то в мене погані новини для команди Трампа.
Перемир’я не може бути першим пунктом плану, оскільки не влаштовує ні нас, ні орків. Нам воно не підходить, оскільки зараз орки змушені спалювати всі свої резерви та накопичування в постійних штурмах, щоб підтримувати “піррове” просування. Якщо вони виграють час, то перегрупуються, накопичать свіжого м’яса, наакумулюють ракет і бомб, сконцентруються і пізніше вдарять дуже сильно.
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Орків не влаштовує перемир’я, оскільки воно дасть перепочинок нашим виснаженим військам, дозволить нарити нові оборонні укріплення, накопичити дрони й снаряди.
Щобільше, Трамп хоче рухатись через примус. Для орків він запропонує посилення санкцій і збільшення допомоги нам. А нам навпаки погрожуватиме припиненням допомоги. Це не спрацює, оскільки ризики значно вищі для обох сторін, а запас продовжувати воювати ще зберігається значний.
Як я і писав у своєму прогнозі, ситуація є патовою, і має мало шансів на розв’язання в цьому році.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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