Віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував холодний душ на Мюнхенській безпековій конференції. Він не згадував безпосередньо війну Росії проти України, але фактично назвав європейських бюрократів нікчемами, які не можуть потурбуватись про себе самі.

"Коли я дивлюся на Європу сьогодні, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни", – сказав соратник Трампа.

З того, з чим можна було погодитись, це критика того, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.

"Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку", - дорікнув Венс.

У відповідь лідери європейських держав поїхали на саміт думати, що їм робити далі. І попередньо — ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше €6 мільярдів до третіх роковин великої війни. Кажуть, що зміцнити стратегічну позицію Києва на початку переговорів з Росією під проводом США. І тут хочеться резонно запитати, де ви були раніше до свіжих фото переговорів з Ер-Ріяду, але що уже.

Європейців довго попереджали, що якщо вони не змінять свою поведінку і не піднімуть тушки з протертих диванів, діла не буде. Промова Венса – це своєрідний сиквел тої самої промови Путіна та Мюнхені-2007. де російський диктатор – ще молодий і рукопожатий оголосив про наміри пошарпати старі кордони за правом сили.

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У той момент Росія – розцвіла на газових та нафтових доларах із Європи й тільки почала "вставати з колін". Правда, молода канцлерін Ангела Меркель не вбачала біди в таких спічах у Мюнхені. То ж голоси сенатора США Ліндсі Грема та покійного нині міністра МЗС Карела Шварценберга, що час, товариші, об'єднуватись та розширювати НАТО – втонули у сиропах русофільства.

Виступ Венса — хоч і без безпосередньої згадки про українську війну та маніпуляціями стосовно румунського тіктокера Георгеску — був потрібен. Так Європу грубо попередили, що Трамп може легко зробити Америку "Great again" — прибрати гарантію безпеки.

А минулі світові війни Європа дуже навіть вигрібала, поки США продавали їм зброю, верстати та пайки. Так після Другої світової Америка і стала гегемоном. Але зараз американські війська не націлені звільняти Париж. Макрон це чудово розуміє, тому і взяв хоч якусь лідерську роль та покликав колег на розмову. Воно не ідеальне, але за визнання того, що Україні потрібні гарантії безпеки інакше — припинення вогню закінчиться як Мінські угоди, було потрібне.

Думаю, багато хто уже ознайомся у телеграмах з нарізками Дональда Трампа про буцімто 4% рейтингу і натяки на те, що це агресивна Україна спровокувала Росію на війну.

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Американські ЗМІ, на щастя провели, фактчекінг і вийшли з заголовками, що дід забрехався.

Заголовки американських газет, Фото: Facebook

Чи ятрить це розхитану несправедливою війною українську душу? Так. Чи можна вважати, що нас тупо зливають росіянам, як голову лося для Путіна? Ні.

У нас справді слабка переговорна позиція, бо наша дипломатія звʼязана виключно на Банковій, хоча мало б бути кілька різних каналів, що, до слова, зграбно використовують росіяни. Є у них і класична дипломатія, і культурна, і умовні хороші росіяни, де треба — розкажуть, що не можна канселити Росію і вимагати зменшити її кордони знову.

З усього потоку заяв, які несуться з західних ЗМІ — корисна лише одна. Трамп хоче результату, мріє про Нобелівку і не проти уляпатись в історію як миротворець.

Наступні місяці буде злива суперечливих заяв та криків, від яких почергово кидатиме в холодний піт то нас, то Європу, то Росію, то Китай. Трамп не зійшов з розуму — це і є той агресивний стиль нью-йоркського забудовника, який зробив його медійною фігурою.

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Президент Зеленський стоїть перед складним вибором — ганятися з санкціями проти опозиції або взяти кермо у власні руки, як то було в перші місяці війни у 2022 році.

Для цього точно треба припинити розкидати газети про "рік справедливого миру" в поштові скриньки усієї країни. І точно не продавати як перемогу болгарські реактори, які хтозна для чого ставити, якщо не буде територій та людей.

Зеленський має купити Трампа лестощами, обіцянками розділити перемоги й запропонувати гроші. Лавров на посиденьках в Ер-Ріяді не соромився нахвалювати США, і якщо це уже роблять воєнні злочинці. Чому ми цього не робимо?

Український президент ніколи не приховував, що його ідеал державника — бодай візуальний, це Емманюель Макрон. Криза Європи та невміння захистити себе самостійно відкриває нам нові двері, як державі, яка три роки перемелює ту саму "другу армію світу". Саме час продати себе Макрону як силу, яка є фортецею Європи — а для цього точно не варто мати гучних корупційних скандалів в оборонці, де Париж має прямий інтерес.

Про що б не говорив Трамп і Путін, які б промови не оголошував Венс. - у нас просте завдання. Жодних політичних вимог від Росії, ніякого визнання захоплених територій, ніяких зменшень ЗСУ та нейтральних статусів, ніяких дозволів російських партій та ЗМІ.

Від всього решти ми так само відмахнемося, як робили це до 2022 року. Будь-який папірець чи обіцянка Росії коштує рівно нуль. І це варто памʼятати.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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