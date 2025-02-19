Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Україна між хижаків. Як перемогти Путіна та Трампа
OPINION

Україна між хижаків. Як перемогти Путіна та Трампа

Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 лютого, 2025 середа
14:00
Погляд

Америка Трампа не збирається платити за безпеку та добробут європейців. Це відкриває для нас як труднощі, так і нові можливості

Зміст

Віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував холодний душ на Мюнхенській безпековій конференції. Він не згадував безпосередньо війну Росії проти України, але фактично назвав європейських бюрократів нікчемами, які не можуть потурбуватись про себе самі. 

"Коли я дивлюся на Європу сьогодні, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни", – сказав соратник Трампа.

З того, з чим можна було погодитись, це критика того, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.

"Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку", - дорікнув Венс.

У відповідь лідери європейських держав поїхали на саміт думати, що їм робити далі. І попередньо — ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше €6 мільярдів до третіх роковин великої війни. Кажуть, що зміцнити стратегічну позицію Києва на початку переговорів з Росією під проводом США. І тут хочеться резонно запитати, де ви були раніше до свіжих фото переговорів з Ер-Ріяду, але що уже. 

Європейців довго попереджали, що якщо вони не змінять свою поведінку і не піднімуть тушки з протертих диванів, діла не буде. Промова Венса – це своєрідний сиквел тої самої промови Путіна та Мюнхені-2007. де російський диктатор – ще молодий і рукопожатий оголосив про наміри пошарпати старі кордони за правом сили.

Читайте також: Зустріч в Ер-Ріяді: перші висновки

У той момент Росія – розцвіла на газових та нафтових доларах із Європи й тільки почала "вставати з колін". Правда, молода канцлерін Ангела Меркель не вбачала біди в таких спічах у Мюнхені. То ж голоси сенатора США Ліндсі Грема та покійного нині міністра МЗС Карела Шварценберга, що час, товариші, об'єднуватись та розширювати НАТО – втонули у сиропах русофільства. 

Виступ Венса — хоч і без безпосередньої згадки про українську війну та маніпуляціями стосовно румунського тіктокера Георгеску — був потрібен. Так Європу грубо попередили, що Трамп може легко зробити Америку "Great again" — прибрати гарантію безпеки. 

А минулі світові війни Європа дуже навіть вигрібала, поки США продавали їм зброю, верстати та пайки. Так після Другої світової Америка і стала гегемоном. Але зараз американські війська не націлені звільняти Париж. Макрон це чудово розуміє, тому і взяв хоч якусь лідерську роль та покликав колег на розмову. Воно не ідеальне, але за визнання того, що Україні потрібні гарантії безпеки інакше — припинення вогню закінчиться як Мінські угоди, було потрібне. 

Думаю, багато хто уже ознайомся у телеграмах з нарізками Дональда Трампа про буцімто 4% рейтингу і натяки на те, що це агресивна Україна спровокувала Росію на війну. 

Читайте також: "Вільна каса!"

Американські ЗМІ, на щастя провели, фактчекінг і вийшли з заголовками, що дід забрехався. 

Заголовки американських газет

Заголовки американських газет, Фото: Facebook

Чи ятрить це розхитану несправедливою війною українську душу? Так. Чи можна вважати, що нас тупо зливають росіянам, як голову лося для Путіна? Ні. 

У нас справді слабка переговорна позиція, бо наша дипломатія звʼязана виключно на Банковій, хоча мало б бути кілька різних каналів, що, до слова, зграбно використовують росіяни. Є у них і класична дипломатія, і культурна, і умовні хороші росіяни, де треба — розкажуть, що не можна канселити Росію і вимагати зменшити її кордони знову. 

З усього потоку заяв, які несуться з західних ЗМІ — корисна лише одна. Трамп хоче результату, мріє про Нобелівку і не проти уляпатись в історію як миротворець. 

Наступні місяці буде злива суперечливих заяв та криків, від яких почергово кидатиме в холодний піт то нас, то Європу, то Росію, то Китай. Трамп не зійшов з розуму — це і є той агресивний стиль нью-йоркського забудовника, який зробив його медійною фігурою. 

Читайте також: Угода Трампа?

Президент Зеленський стоїть перед складним вибором — ганятися з санкціями проти опозиції або взяти кермо у власні руки, як то було в перші місяці війни у 2022 році. 

Для цього точно треба припинити розкидати газети про "рік справедливого миру" в поштові скриньки усієї країни. І точно не продавати як перемогу болгарські реактори, які хтозна для чого ставити, якщо не буде територій та людей. 

Зеленський має купити Трампа лестощами, обіцянками розділити перемоги й запропонувати гроші. Лавров на посиденьках в Ер-Ріяді не соромився нахвалювати США, і якщо це уже роблять воєнні злочинці. Чому ми цього не робимо? 

Український президент ніколи не приховував, що його ідеал державника — бодай візуальний, це Емманюель Макрон. Криза Європи та невміння захистити себе самостійно відкриває нам нові двері, як державі, яка три роки перемелює ту саму "другу армію світу". Саме час продати себе Макрону як силу, яка є фортецею Європи — а для цього точно не варто мати гучних корупційних скандалів в оборонці, де Париж має прямий інтерес.

Про що б не говорив Трамп і Путін, які б промови не оголошував Венс. - у нас просте завдання. Жодних політичних вимог від Росії, ніякого визнання захоплених територій, ніяких зменшень ЗСУ та нейтральних статусів, ніяких дозволів російських партій та ЗМІ.

Від всього решти ми так само відмахнемося, як робили це до 2022 року. Будь-який папірець чи обіцянка Росії коштує рівно нуль. І це варто памʼятати. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
14:01
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
"Піти на поступки РФ означає підтримати 1% населення України": Зеленський прокоментував пропозиції США щодо врегулювання війни
13:53
Україна НАТО
Зеленський назвав країни, які не підтримують вступ України до НАТО
13:45
РФ скинула шість авіабомб по житлових будинках у Костянтинівці: загинула людина, є поранені
13:43
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Росія може розпочати локальну війну в Естонії, щоб перевірити реакцію НАТО на 5 статтю, - майор запасу НГУ Гетьман
13:30
"Нам війна коштувала $320 млрд": Зеленський відповів на закиди Трампа повернути гроші за допомогу
13:27
Оновлено
Кіт Келлог у Києві
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва
13:21
Валерій Залужний
Залужний назвав технологічні й політичні умови перемоги у війні проти Росії
13:16
Коригували російські удари по Харківщині: СБУ затримала двох підозрюваних
13:08
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський відреагував
12:51
Зеленський Путін
"Ми знаємо один одного": Зеленський вважає, що він для Путіна незручна людина
12:35
Володимир Зеленський
Зеленський: "Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я вже буду непотрібний"
12:27
Донецька область
Росіяни на Донеччині окупували два населених пункти та просунулися біля семи, – DeepState
12:24
Війська РФ обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:18
Валерій Залужний
Залужний відповів, чи взяв би він участь у виборах в Україні
12:15
Оновлено
Теракт у центрі Миколаєва 14 лютого: чотирьом неповнолітнім обрали запобіжні заходи
12:12
ЗСУ прапор
Українські десантники відбили ворожий штурм на Харківщині: РФ втратила танк і три ББМ
12:06
OPINION
Зустріч в Ер-Ріяді: перші висновки
12:04
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 57% респондентів, не довіряють - 37%, – опитування КМІС
12:03
Jerry Heil з піаністом Євгеном Хмарою випустила пісню "Розчиняюсь" на основі віршів Юрія Іздрика
11:40
Ексклюзив
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
11:39
Рахів_сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні сніжитиме 20 лютого
11:34
ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, 4-й енергоблок
На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків ворожої атаки: актуальна ситуація
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відбувається капітуляція політики США перед Росією та чи виділить Європа сотні мільярдів євро на свою оборону. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:23
Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з ТОТ
Білорусь продає в ЄС олію з ріпаку, вивезеного з ТОТ Херсонщини, - розслідування
10:56
Оновлено
санкції проти рф
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ
10:54
новини Львівщини
Повітряні сили підтвердили високоточний удар по місцю дислокації окупантів у Чумацькому на Запоріжжі
10:54
електроенергія
Споживання електроенергії тримається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 19 лютого
10:49
грип
За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців
10:44
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:32
Опитування про програму Плюси в Армія+
В Армія+ запустили опитування щодо національної програми підтримки військових "Плюси"
10:32
Огляд
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Карта бойових дій за період 12-19 лютого: знову оточення на Курахівському фронті
10:18
Президент Франції Еммануель Макрон
Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон
10:06
OPINION
Чому США не зможуть перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм
10:05
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
10:02
Ексклюзив
мультифункціональне укриття
На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай
09:59
удар по Одесі
Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі
09:52
Оновлено
Нічна атака РФ: 160 тис. жителів Одеси залишилися без світла й опалення, поранено 4 людини
09:38
Ексклюзив
На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко
09:37
Донецька область, стела
На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки євро та долар коштують в обмінниках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV