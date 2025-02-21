Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками та "путінолюбами"
Американський письменник Стівен Кінг назвав президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска зрадниками, які обожнюють російського диктатора Володимира Путіна
Про це Кінг написав у мережі X.
"Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник та "путінолюб"!
Ще вдвічі більше це стосується Ілона!" - написав письменник, який послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.
Це сталося після того, як 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися американсько-російські переговори, за участі держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а Трамп та Маск атакували Володимира Зеленського в публічному просторі. Зокрема, лідер США назвав президента України диктатором, який не хоче проводити вибори.
Що передувало
18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші.
"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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