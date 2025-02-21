Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками та "путінолюбами"

Про це Кінг написав у мережі X.

"Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник та "путінолюб"!

Ще вдвічі більше це стосується Ілона!" - написав письменник, який послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Це сталося після того, як 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися американсько-російські переговори, за участі держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а Трамп та Маск атакували Володимира Зеленського в публічному просторі. Зокрема, лідер США назвав президента України диктатором, який не хоче проводити вибори.

Що передувало

18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші.

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".