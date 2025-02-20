Настав час для проведення мобілізації в Україні у повному обсязі, - генерал Романенко

Таку думку висловив засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

"Про цей тиск йшлося з моменту інавгурації Трампа, і він вже почав його реалізовувати. Зараз він не говорить про тиск на Російську Федерацію. Він мало не любить Путіна і його диктаторські реалізації, воєнно політичні. Він хотів би зробити це з Америкою і вийти на олімп диктатором, який би з Сі Цзіньпіном поділив світ відповідним чином", - зазначив Романенко.

За його словами, саме зараз час проводити мобілізацію в Україні у повному обсязі. Цього вимагають об'єктивні закони війни.

"Якщо в армії не вистачає сучасного озброєння, техніки, бронетехніки, потенціал можна підтримувати за рахунок включення своїх військовослужбовців. Навіть зі старою технікою та озброєнням, це все одно потенціал. Іншого в історії війн не було і не буде", - зауважив генерал.

Завдяки значним втратам, яких росіяни зазнали за останні півроку, вони більше не можуть наступати по всіх фронтах з відповідним темпом. Тому окупанти встановлюють пріоритети і зосереджують свої ресурси та резерви на напрямках, таких як Курщина.

"Ситуація на сході включає дії в напрямках Куп'янськ, Лиман, Торецьк, Часів Яр, Покровськ, Курахове. На цьому діапазоні наші Сили змогли зібрати ресурси для кількох контратак в напрямку Покровська і зупинити просування ворога. Російське керівництво вважало, що зможе швидко просунутися від Курахового на захід по дорозі Дачного і далі, з виходом на Костянтинівку. Однак українські оборонці зруйнували їхні плани. За таких умов важливо наростити можливості на якійсь ділянці, щоб перейти кордон, і організувати бойові дії. Це будуть воєнно-політичні дії, які впливатимуть як на військовий, так і на політичний стан", - резюмував він.