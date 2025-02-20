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Ексклюзив

Настав час для проведення мобілізації в Україні у повному обсязі, - генерал Романенко

Тетяна Нижник
20 лютого, 2025 четвер
23:25
Війна з Росією ЗСУ

Якщо Трамп приймав рішення про зупинення постачання навіть проплаченого озброєння, варто очікувати тиску від США. Ситуація вимагає рішучих дій з боку України

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Таку думку висловив засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

"Про цей тиск йшлося з моменту інавгурації Трампа, і він вже почав його реалізовувати. Зараз він не говорить про тиск на Російську Федерацію. Він мало не любить Путіна і його диктаторські реалізації, воєнно політичні. Він хотів би зробити це з Америкою і вийти на олімп диктатором, який би з Сі Цзіньпіном поділив світ відповідним чином", - зазначив Романенко.

За його словами, саме зараз час проводити мобілізацію в Україні у повному обсязі. Цього вимагають об'єктивні закони війни.

"Якщо в армії не вистачає сучасного озброєння, техніки, бронетехніки, потенціал можна підтримувати за рахунок включення своїх військовослужбовців. Навіть зі старою технікою та озброєнням, це все одно потенціал. Іншого в історії війн не було і не буде", - зауважив генерал.

Завдяки значним втратам, яких росіяни зазнали за останні півроку, вони більше не можуть наступати по всіх фронтах з відповідним темпом. Тому окупанти встановлюють пріоритети і зосереджують свої ресурси та резерви на напрямках, таких як Курщина. 

"Ситуація на сході включає дії в напрямках Куп'янськ, Лиман, Торецьк, Часів Яр, Покровськ, Курахове. На цьому діапазоні наші Сили змогли зібрати ресурси для кількох контратак в напрямку Покровська і зупинити просування ворога. Російське керівництво вважало, що зможе швидко просунутися від Курахового на захід по дорозі Дачного і далі, з виходом на Костянтинівку. Однак українські оборонці зруйнували їхні плани. За таких умов важливо наростити можливості на якійсь ділянці, щоб перейти кордон, і організувати бойові дії. Це будуть воєнно-політичні дії, які впливатимуть як на військовий, так і на політичний стан", - резюмував він.

  • У січні в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.
  • Пізніше член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська.  
  • 10 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.
  • 11 лютого Міністерство оборони України оприлюднило деталі умов проходження служби в ЗСУ добровольців віком 18-24 років. 
  • Згодом Міноборони випустило оновлену версію застосунку "Резерв+", де є можливість подати заявку на укладення однорічного контракту для українців віком від 18 до 24 років. 
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російська армія
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