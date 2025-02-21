На кожні 2 долари, вкладені в нашу далекобійність, отримуємо майже 10 доларів російських збитків, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій йому доповіли, зокрема, про ефективність глибоких ударів по російських військових об'єктах
Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 20 лютого.
За словами Зеленського, під час Ставки він вислухав доповіді військових щодо наших позицій на фронті, а також ситуації з постачанням: контракти, пакети зброї.
"Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", – зазначив Зеленський.
Він додав, що окремо доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки – "суттєві речі".
- Сьогодні Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом. За підсумками зустрічі він заявив, що Україна готова до корисної угоди з американським президентом Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе