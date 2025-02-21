На кожні 2 долари, вкладені в нашу далекобійність, отримуємо майже 10 доларів російських збитків, – Зеленський

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 20 лютого.

За словами Зеленського, під час Ставки він вислухав доповіді військових щодо наших позицій на фронті, а також ситуації з постачанням: контракти, пакети зброї.

"Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", – зазначив Зеленський.

Він додав, що окремо доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки – "суттєві речі".