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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На кожні 2 долари, вкладені в нашу далекобійність, отримуємо майже 10 доларів російських збитків, – Зеленський

На кожні 2 долари, вкладені в нашу далекобійність, отримуємо майже 10 доларів російських збитків, – Зеленський

Олена Будько
21 лютого, 2025 п'ятниця
00:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій йому доповіли, зокрема, про ефективність глибоких ударів по російських військових об'єктах

Зміст

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у четвер, 20 лютого.

За словами Зеленського, під час Ставки він вислухав доповіді військових щодо наших позицій на фронті, а також ситуації з постачанням: контракти, пакети зброї. 

"Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", – зазначив Зеленський. 

Він додав, що окремо доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки – "суттєві речі".

  • Сьогодні Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом. За підсумками зустрічі він заявив, що Україна готова до корисної угоди з американським президентом Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки
Теги:
Новини
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
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