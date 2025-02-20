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Головна Культура Sony оголосила дату виходу другого сезону серіалу за грою The Last of Us

Sony оголосила дату виходу другого сезону серіалу за грою The Last of Us

Дар'я Тарасова
20 лютого, 2025 четвер
19:15
Культура

Премʼєра другого сезону постапокаліптичного драматичного телесеріалу "Останні з нас", створеного за мотивами однойменної відеогри The Last of Us, відбудеться 13 квітня

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Про це Sony повідомила в соцмережі X.

Прем’єра довгоочікуваного другого сезону серіалу "Останні із нас" (The Last of Us), який отримав премію "Еммі", запланована на неділю, 13 квітня. Сезон міститиме сім серій, вийде на HBO та буде доступний на HBO Max.

Sony також оприлюднила три нових постери з героями серіалу, на яких зображені Педро Паскаль у ролі Джоела, Белла Ремсі у ролі Еллі та новенька в акторському складі другого сезону — Кейтлін Девер у ролі Еббі.

Фото: X/Sony

Фото: X/Sony

Фото: X/Sony

Події другого сезону "Останніх з нас" розгортаються через п’ять років після першого сезону, де Джоел та Еллі стикаються з новими викликами. Їхня подорож стає темнішою, а загрози - більш небезпечними та непередбачуваними, ніж будь-коли раніше.

Окрім Педро Паскаля та Белли Ремсі, до своїх ролей повертаються Габріель Луна у ролі Томмі та Рутіна Веслі у ролі Марії.

Еббі є суперечливим персонажем, як пише Screen Rant, і її перша поява у трейлері визначає її нищівну, але ключову роль. Еббі зображена з підвіскою зі світлячком на шиї, що підтверджує її статус члена групи.

В іграх Еббі робить сміливий крок, прагнучи помститися, і це, своєю чергою, направляє Еллі на її темний шлях. Попри те, що HBO тримав деталі в таємниці, ймовірно, для тих, хто не грав у ігри, було кілька натяків на те, що буде попереду.

  • На початку січня вийшов трейлер другого сезону серіалу The Last of Us за однойменною відеогрою.

 

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