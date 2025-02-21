Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

Знищенням дамби керували командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони генерал-лейтенант Олег Маковецький.

12 вересня 2022 року за наказом Цокова окупанти замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів. Тоді ж авіаційні групи росіян під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

"Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500", - акцентують у СБУ.

Ці дії РФ призвели до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 кв. км. Комплексна експертиза встановила, що навколишнє природне середовище зазнало шкоди майже на 4 млрд грн.

Цокову й Маковецькому повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу: про порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб; про екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Водночас у Службі безпеки додають, що наразі триває перевірка інформації про ймовірну загибель Цокова на війні в Україні.

"Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження. Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ", - резюмують у матеріалі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.