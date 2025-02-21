Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
Служба безпеки оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року
Про це інформує СБУ.
Знищенням дамби керували командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу РФ генерал-лейтенант Олег Цоков та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони генерал-лейтенант Олег Маковецький.
12 вересня 2022 року за наказом Цокова окупанти замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів. Тоді ж авіаційні групи росіян під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.
"Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500", - акцентують у СБУ.
Ці дії РФ призвели до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 кв. км. Комплексна експертиза встановила, що навколишнє природне середовище зазнало шкоди майже на 4 млрд грн.
Цокову й Маковецькому повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу: про порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб; про екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Водночас у Службі безпеки додають, що наразі триває перевірка інформації про ймовірну загибель Цокова на війні в Україні.
"Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження. Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ", - резюмують у матеріалі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві агента ФСБ. Ним виявився 35-річний рецидивіст, який коригував авіаудари рашистів по Силах оборони в портовому місті.
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