Ватажку "ЛНР" Пасічнику оголосили нові підозри

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Задокументовано факти умисних протиправних дій, скоєних колаборантом для надання допомоги РФ у підривній діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі нагадали, що цілеспрямовану антиукраїнську діяльність Пасічник вів із листопада 2017 року, коли тимчасово очолив окупаційну адміністрацію на Луганщині. У 2018 році він переміг на так званих виборах у "ЛНР" і на посаді "голови ЛНР" підписав низку документів, які регламентують порядок функціонування незаконних судових, правоохоронних та інших органів на окупованих Росією територіях.

21 лютого 2022 року Пасічник звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР", а потім підписав із РФ угоду, яку Кремль використав як формальний привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Надалі Пасічник підписав із Путіним "угоду" про приєднання окупованого регіону до РФ.

"За вказівкою Кремля у вересні 2023 року він організував участь підконтрольних ворогу громад Луганщини в російських "виборах до законодавчих органів влади" та в березні 2024 року – у "виборах президента РФ". Під час підготовки до "виборів" ватажок "ЛНР" неодноразово публічно закликав місцеве населення взяти участь у голосуванні, яке проводилось за російським законодавством", - зазначили в СБУ.

Пасічник отримав повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а також за ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні на тимчасово окупованій території незаконних виборів та публічні заклики до їхнього проведення).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.