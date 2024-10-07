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Ватажкові "ЛНР" Пасічнику призначили більш суворе покарання за колабораціонізм

Юлія Юліна
7 жовтня, 2024 понедiлок
16:32
Кримінал Леонід Пасічник

Суд призначив більш суворе покарання ватажкові окупаційної адміністрації "ЛНР" Леоніду Пасічнику. Йому дали 15 років із конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомила пресслужба СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Там нагадали, що 1 липня 2024 року Пасічника було визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у колабораційній діяльності та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційній інстанції через невідповідність призначеного покарання ступені тяжкості злочину та м’якість призначеного покарання", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що Пасічник із 2018 року послідовно створював умови для анексії Росією частини території України. Напередодні 24 лютого 2022 року він підписав із РФ документ, який став формальним приводом для повномасштабного вторгнення в Україну.

"За вказівкою Кремля у вересні 2022 року Пасічник підписав "закон" про входження "ЛНР" до складу РФ і провів на захопленій ворогом території псевдореферендум. Надалі Пасічник брав участь у підписанні з Путіним "угоди" про приєднання окупованого регіону до РФ", - нагадали у спецслужбі.

Також у 2023 році Пасічник допоміг Кремлю організувати на ТОТ Луганщини російські "вибори до законодавчих органів влади".

За результатом розгляду апеляційної скарги судове рішення першої інстанції було скасовано, а фігуранта визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні виборів на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Пасічника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що у липні Пасічнику повідомили про підозру за фактом примусової мобілізації українських чоловіків до російських окупаційних військ.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
Луганщина
Війна з Росією
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