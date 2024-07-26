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Примусова мобілізація українців в окупаційну армію: ватажку "ЛНР" оголосили нову підозру

Юлія Юліна
26 липня, 2024 п'ятниця
16:13
Кримінал Леонід Пасічник

Ватажку "ЛНР" Леонідові Пасічнику повідомили про підозру за фактом примусової мобілізації українських чоловіків до російських окупаційних військ

Зміст

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Зазначається, що Пасічник організував примусове залучення жителів ТОТ Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

"Починаючи з 19 лютого 2022 року, гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо "введення воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств. Насамперед  ідеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м’ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті", - йдеться у повідомленні СБУ.

Вказується, що понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Пасічнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення гауляйтера Луганщини до відповідальності. Наразі його оголошено в розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше цього місяця Леоніда Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми за колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність України.
Теги:
Новини
Україна
Луганщина
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