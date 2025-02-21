Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 21 лютого, передає пресслужба Мінекономіки.

"Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як-от підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Окрім цього, Кабмін розширив перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою. Зокрема, перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

У відомстві додали, що з початку 2025 року держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, інвестувавши у безбар’єрність 16 млн грн.