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Від початку вторгнення РФ в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тис., - Жолнович

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
06:54
Суспільство Особи з інвалідністю

Міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зросла кількість людей з інвалідністю - на 300 тис. більше

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність", - заявила Жолнович.

За словами посадовиці, ця цифра може бути більшою, але станом на листопад 2024 року кількість людей з інвалідністю зросла з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб.

  • The Economist припустило, що за час повномасштабного вторгнення на війні проти російських бойовиків могли загинути від 60 до 100 тисяч людей. Близько 400 тисяч солдатів могли дістати поранення.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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