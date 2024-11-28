Від початку вторгнення РФ в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тис., - Жолнович

Про це повідомляє Суспільне.

"Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність", - заявила Жолнович.

За словами посадовиці, ця цифра може бути більшою, але станом на листопад 2024 року кількість людей з інвалідністю зросла з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб.