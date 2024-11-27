The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела

Про це повідомляє The Economist з посиланням на дані західної розвідки, представників оборонного відомства, інформацію з відкритих джерел та з сайту Ualosses.

"Ці звіти важко перевірити незалежно. А солдати, які зникли безвісти та вважаються загиблими, не завжди фіксуються в даних", - попереджають журналісти.

Зазначається, що сьогодні, за попередніми підрахунками, загинули щонайменше 60 -100 тис. українських солдатів. Ймовірно, ще 400 тис. отримали поранення, які не дозволяють їм продовжувати воювати.

"Ці цифри не включають загиблих серед цивільного населення, даних про яких дуже мало. Вважається, що загинуло багато десятків тисяч цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Натомість український ресурс UAloses пише, що за час російського вторгнення загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів.

"Ці цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України – чоловіків призовного віку (18-49 років). Дані UAlosses не є вичерпними, і вік не всіх солдатів відомий. Реальна частка чоловіків, які загинули на війні, є вищою", - пишуть журналісти.