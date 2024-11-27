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Засіб ППО, 14 танків і 1580 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1580 військових. Сили оборони уразили 14 танків та знищили 64 безпілотники
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 735 410 (+1580) осіб
- танків ‒ 9449 (+14) од.
- бойових броньованих машин ‒ 19 304 (+48) од.
- артилерійських систем – 20 830 (+24) од.
- РСЗВ – 1255 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 1005 (+1) од.
- літаків – 369 (+0) од.
- гелікоптерів – 329 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 616 (+64) од.
- крилатих ракет ‒ 2765 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 126 (+84) од.
- спеціальної техніки ‒ 3687 (+4) од.
Дані уточнюються.
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