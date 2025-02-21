США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олександр Краєв в етері Еспресо.

"Американцям не вдасться кинути Україну в один момент. Адміністрація США чудово розуміє, що будь-яка ознака слабкості стосовно союзників поза НАТО, ретельно відслідковується. За цим пильно стежить Китай. Будь-який вияв слабкості з боку Трампа китайці негайно використають і продовжуватимуть використовувати так довго, наскільки це можливо. Вони застосовуватимуть це у торговельних конфліктах, питанні щодо Тайваню, відносинах з АСЕАН, Південно-Китайському морі та кордонах у Японському морі", - зазначив він.

Будь-які заяви про те, що Америка зараз вийде з Європи, а Європа та Україна залишаться самі, є перспективою, яку Трамп хоче реалізувати. Однак він не зможе зробити це моментально і без участі європейців, каже Краєв.

"Якщо залишити Європу і скоротити допомогу Україні, хтось повинен демонструвати силу Заходу і ретранслювати американське лідерство. Для цього Європа має озброїтися і бути готовою", - додав він.

Візит європейських лідерів та політиків до Вашингтону, хоча виглядає як звичайний візит для обговорення загальних тем, насправді може мати великий вплив.

"Хоча Європу досі не запросили до переговорного столу, без Європи адміністрація США не зможе фіналізувати домовленості. Саме на Європу ляже участь у миротворчих місіях, надання зброї та фінансова допомога Україні. Якщо Трамп хоче менше витрачати на Україну, потрібно спочатку домовитися з українцями та європейцями. Повністю кинути нас йому не вдасться, або постраждає його імідж, над яким він активно працює", - каже Краєв.

Для Трампа переговори – як бізнес-переговори. Підігравати диктаторам для Трампа це нормально, бо саме з ними він хоче домовитися. Погрожувати союзникам для нього також нормально, бо він розуміє, що вони від нього залежні, і погрозами досягне більше, ніж звичайною розмовою, зауважив експерт-міжнародник.

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"Коли він веде комунікацію з конкретною стороною, особливо якщо це диктаторська сторона, він буде її хвалити, іноді навіть надмірно, і загравати з нею, просто щоб досягти угоди. У кінцевому рахунку йому не важливо, чим все закінчиться. Для нього головне виглядати сильним, потужним переговорником, щоб припинився вогонь і війна була поставлена на паузу, бо це те, що він обіцяв своєму виборцю. Як війна зупиниться, на яких умовах, наскільки довго — це вже вторинне", - зазначив Краєв.

Під час минулого президентство Трамп загравав з Путіним у Гельсінкі в 2018 році, казав, що довіряє йому більше, ніж директору ЦРУ. Але це не завадило надати Україні Javelin через місяць.

"Ці загравання з росіянами – частина того, що Трамп робить. Подібна ситуація була з китайським лідером Сі Цзіньпіном. На другий день після інавгурації Трамп сказав, що мав дзвінок із Сі, і що він його дуже хороший друг, з яким вони встановлять мир у всьому світі. Буквально через 20 годин він оголосив нові тарифи і санкції проти Китаю, розпочавши нову торговельну війну. Похвала Трампа не є тривкою, і Україна в цьому чудово переконалася", - резюмував він.