Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я через програму медичних гарантій оплачує всім лікарням пакети необхідних препаратів і готовність до реагування на надзвичайні події, в тому числі й епідемічного характеру. Згідно зі звітами, лікарні всім забезпечені.

"Якщо там (у стаціонарному відділенні, - ред.) немає лікарських засобів або відправляють на рентген чи комп'ютерну томографію і кажуть, що за неї треба платити, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0 800 505 201 або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 16 77", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що МОЗ знайде шляхи реагування.

Міністр нагадав, що епідсезон почався з жовтня 2024 року.

"За цей період часу захворіло вже майже 2,5 млн людей на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі й COVID-19. Якщо подивитися динаміку, то, порівняно з попередніми епідсезонами 2023-2024 років, це на 15% менше, ніж було тоді. Але цього року в нас є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій", - розповів Ляшко.

За його даними, наразі з гострими респіраторними вірусними інфекціями в лікарнях перебувають майже 6 тис. українців, близько 10% із них – у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому міністр наголосив, що ситуація контрольована.

"Щодо наявності вільних ліжок в інфекційних, в терапевтичних стаціонарах, у відділеннях інтенсивної терапії, то я можу сказати, що система охорони здоров'я на цей час повністю готова і спроможна надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - запевнив він.