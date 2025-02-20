Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство COVID-19 і грип: МОЗ доручило регіонам посилити готовність лікарень

COVID-19 і грип: МОЗ доручило регіонам посилити готовність лікарень

Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
19:04
Суспільство Віктор Ляшко

Протягом останніх двох тижнів з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізували 5406 українців, із них 3276 – діти. Через це регіони мають посилити готовність лікарень

Зміст

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві спираються на прогнози епідеміологів, які стверджують, що тенденція до зростання захворюваності може зберігатися впродовж 2-3 наступних тижнів.

"Фіксуємо зростання захворюваності на ГРВІ і як наслідок збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. У 16 областях зараз перевищення епідпорогу. Попри те, що ситуація наразі контрольована, важливо щоб на рівні кожної області керівники ДОЗ та ЦКПХ продовжили щоденний епідмоніторинг і перевірили забезпеченість лікарень як необхідними ліками, так і на стан готовності розширення кількості ліжкомісць для госпіталізації пацієнтів у стаціонарах так і у відділеннях інтенсивної терапії", - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Фінансування медзакладів, зокрема законтрактованих за пакетом готовності та реагування, з боку держави забезпечено, тому на рівні областей кожен пацієнт має отримати необхідну якісну і безоплатну медичну допомогу в разі госпіталізації через ускладнення ГРВІ", - наголосив він.

Загалом із початку епідсезону, з 30 вересня по 16 лютого, на ГРВІ, грип та COVID-19 у країні перехворіло 2 469 413 людей.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
грип
Коронавірус
Читайте також:
Кіт Келлог і Андрій Єрмак
Автор Юлія Лаврук
19 лютого, 2025 середа
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва та зустрівся з Єрмаком
Автор Тетяна Нижник
19 лютого, 2025 середа
"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
Автор Дмитро Марценишин
19 лютого, 2025 середа
В ISW оцінили готовність РФ піти на поступки в Україні після переговорів в Саудівській Аравії
Київ
-5.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
19:15
Sony оголосила дату виходу другого сезону серіалу за грою The Last of Us
19:10
Екскерівника одного із державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні грошей Укроборонпрому
19:10
Звинувачення в домаганнях: поліція почала перевірку щодо Балабана та відкрила справу з приводу Білоуса
18:51
Брайан Фіцпатрік
Не можна нав'язувати Україні мирну угоду без гарантій безпеки, – конгресмен Фітцпатрік
18:49
Оператори протимінної діяльності відтепер можуть брати в оренду машини розмінування
18:45
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня атакувала два райони Дніпропетровщини: є загиблі й поранена
18:40
В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту
18:24
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Влада може приховувати низку зловживань: адвокатка Пушина про ризики нового закону про держтаємницю
18:22
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі
18:14
Ексклюзив
генерал Девід Петреус
Екскерівник ЦРУ Петреус не виключив того, що в майбутньому Україна повернеться до кордонів 1991 року
18:12
дрони
Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ безпілотниками
18:07
OPINION
Репресії проти опозиції — це полювання на відьом
18:02
Ексклюзив
Девід Петреус
Якщо РФ порушить можливе перемир'я, має бути дуже сильна відповідь, – екскерівник ЦРУ Петреус
18:01
Ексклюзив
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
17:58
Ферідун Сінірліоглу
Генсек ОБСЄ Сінірліоглу закликав до "негайного завершення" війни в Україні шляхом дипломатії
17:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
17:36
світло
Укренерго 21 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
17:32
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський вирушив до США: говоритиме про Україну
17:16
пожежа в Сумах
У Сумах через пожежу у квартирі загинуло немовля
17:13
війна в Україні
Не миротворці: Sky News дізнався, в якому форматі може бути розміщено іноземні війська в Україні
17:11
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Географія уражень є достатньо широкою: Defense Express про серію вибухів FPV-окулярів у російських пілотів дронів
17:02
У Києві викрили зловмисників, які продавали гуманітарні авто для ЗСУ
17:01
Ексклюзив
переклад Нового Завіту українською мовою
Вийшов переклад Нового Завіту сучасною українською мовою
16:55
Кіт Келлог
Зеленський почав перемовини з Келлогом: представник Трампа скасував пресконференцію після зустрічі
16:48
Оновлено
Андрій Юсов
Росія поширює фейк про підготовку Україною терактів у ЄС. ГУР пояснило, навіщо
16:45
Геннадій Труханов
Після ворожої атаки в Одесі відновлюють теплопостачання, напругу вже подали на 2 ключові котельні
16:43
Ексклюзив
Дональд Трамп
Політолог Таран пояснив, яка головна геополітична мета Трампа
16:42
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 59 боїв: росіяни найактивніші на Покровському та Курському напрямках
16:32
Бердянськ
У Бердянську ліквідували так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова
16:28
Володимир Зеленський
"Україна – це демократія, а путінська Росія – ні", – Єврокомісія щодо заяви Трампа про "диктатора" Зеленського
16:28
Гінтаутас Палуцкас
Прем'єр Литви Палуцкас пропонує США угоду щодо спільного розвитку оборонної промисловості
16:15
G7
США не хочуть називати Росію агресором у заяві G7 до третіх роковин повномасштабної війни в Україні, — FT
16:01
OPINION
Росія кидає Китай?
15:40
На фото: Цермонія Cinema for Victory
Кінофестиваль Cinema for Victory оголосив склад журі та номінантів
15:33
Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, загинули щонайменше 4 людини
15:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
15:20
"Підтвердив готовність України досягти миру силою": Сибіга про зустріч із Келлогом
15:03
Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Маріуполем
14:45
Запоріжжя
"Найближчі пів року загрози немає": Федоров прокоментував можливий наступ росіян на Запоріжжя
14:25
Залучили дрони і тепловізори: на ЧАЕС шостий день усувають наслідки атаки РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV