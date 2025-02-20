COVID-19 і грип: МОЗ доручило регіонам посилити готовність лікарень
Протягом останніх двох тижнів з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізували 5406 українців, із них 3276 – діти. Через це регіони мають посилити готовність лікарень
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
У відомстві спираються на прогнози епідеміологів, які стверджують, що тенденція до зростання захворюваності може зберігатися впродовж 2-3 наступних тижнів.
"Фіксуємо зростання захворюваності на ГРВІ і як наслідок збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. У 16 областях зараз перевищення епідпорогу. Попри те, що ситуація наразі контрольована, важливо щоб на рівні кожної області керівники ДОЗ та ЦКПХ продовжили щоденний епідмоніторинг і перевірили забезпеченість лікарень як необхідними ліками, так і на стан готовності розширення кількості ліжкомісць для госпіталізації пацієнтів у стаціонарах так і у відділеннях інтенсивної терапії", - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Фінансування медзакладів, зокрема законтрактованих за пакетом готовності та реагування, з боку держави забезпечено, тому на рівні областей кожен пацієнт має отримати необхідну якісну і безоплатну медичну допомогу в разі госпіталізації через ускладнення ГРВІ", - наголосив він.
Загалом із початку епідсезону, з 30 вересня по 16 лютого, на ГРВІ, грип та COVID-19 у країні перехворіло 2 469 413 людей.
- Раніше стало відомо, що в 16 областях через зростання захворюваності частково впроваджують протиепідемічні заходи.
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