За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців

Про це інформує пресслужба МОЗ України.

Як зазначається, за тиждень до лікарень з ускладненнями госпіталізували 2 130 дорослих і 3 276 дітей.

У Міністерстві пояснили, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Так, у 16 областях через зростання захворюваності частково впроваджують протиепідемічні заходи.

"У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію", - зазначили у МОЗ.

Там також наголосили, що щорічна вакцинація - це найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону.

Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Вакцина проти грипу доступна в аптеках. Станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.