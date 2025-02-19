За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців
У період з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло вже 206 653 людей, із них 60% - діти
Про це інформує пресслужба МОЗ України.
Як зазначається, за тиждень до лікарень з ускладненнями госпіталізували 2 130 дорослих і 3 276 дітей.
У Міністерстві пояснили, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
Так, у 16 областях через зростання захворюваності частково впроваджують протиепідемічні заходи.
"У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію", - зазначили у МОЗ.
Там також наголосили, що щорічна вакцинація - це найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону.
Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Вакцина проти грипу доступна в аптеках. Станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.
- Раніше 45 шкіл Київщини через зростання захворюваності на ГРВІ та грип перейшли на дистанційне навчання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.39 Купівля 41.39Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.28Продаж 43.91
- Актуальне
- Важливе