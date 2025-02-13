На Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип

Про це повідомили в Київській ОВА.

Так, станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7589 вихованців, у школах – 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.

Внаслідок цього на дистанційну форму навчання перевели 45 шкіл, 383 окремих класи, чотири дитячі садки й чотири окремі групи.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено. Водночас у порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %.