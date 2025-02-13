Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство На Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип

На Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип

Юлія Лаврук
13 лютого, 2025 четвер
15:36
Суспільство грип, ГРВІ

У закладах освіти на Київщині протягом останнього тижня зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Внаслідок цього 45 шкіл області перейшли на дистанційне навчання

Зміст

Про це повідомили в Київській ОВА.

Так, станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7589 вихованців, у школах – 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.

Внаслідок цього на дистанційну форму навчання перевели 45 шкіл, 383 окремих класи, чотири дитячі садки й чотири окремі групи.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено. Водночас у порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %.

  • Раніше у КМДА повідомляли, що в Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ.
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
грип
Київщина
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.59
    Купівля 41.59
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
16:40
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це цинічне нехтування законом і етичними нормами": політолог Бобиренко про санкції проти Порошенка
16:36
Юрій Висоцький
Звинувачення в домаганнях: університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Висоцького від роботи на час перевірки
16:32
Роберт Фіцо
Фіцо опублікував спільне фото з Путіним і назвав Україну та ЄС невдахами
16:28
Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:14
наслідки атаки в Краматорську
Російська армія атакувала Краматорськ ФАБами: загинула людина, п'ятеро поранених
16:13
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Краще говорити про це за столом переговорів": глава міноборони Німеччини Пісторіус про заяви США щодо членства України в НАТО
16:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 5-12 лютого
Давно такого не було, ворог повернувся до застосування бронетехніки: боєць ЗСУ з Покровського напрямку
16:00
OPINION
Трамп перестав довіряти Келлогу?
15:58
Оновлено
У Молдові закриють Російський культурний центр після падіння безпілотників РФ на території країни
15:56
Оновлено
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка, Коломойського, Жеваго, Боголюбова та Медведчука
15:50
Ексклюзив
Іван Сокаль
"Під'їжджаючи до Маріуполя, ми зрозуміли, що це не звичайна тривога, а реально велике вторгнення": звільнений із полону азовець Сокаль розповів про оборону міста
15:48
На фото: Репер Diddy
Арештований репер Diddy позивається до NBC Universal через фільм з "неправдивими звинуваченнями"
15:47
Віктор Орбан
Орбан назвав заяву ЄС щодо переговорів про закінчення війни в Україні нікчемною
15:37
МЗС України
"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії": МЗС України про звинувачення Будапешта
15:29
школярі, діти
В Україні скасували золоті й срібні медалі в школах
15:27
Дональд Туск
"Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці": Туск закликав припинити суперечки про Україну
15:19
Ексклюзив
Віктор Чумак, головний військовий прокурор України (2019-2020)
Це не дуже логічно і правильно: колишній головний військовий прокурор Чумак про санкційні механізми проти громадян України
15:04
OPINION
Як Жеваго під санкціями Росії міг постачати туди КрАЗи?
14:53
Правоохоронці встановили понад 30 людей, причетних до розстрілів на Інститутській в Києві у 2014 році
14:30
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі РФ навмисне завдавала авіаударів по бункерах із написами "діти" та "цивільні", – звільнений з полону азовець Сокаль
14:19
Кая Каллас
"Якщо за нашою спиною буде укладена угода, вона просто не спрацює": Кая Каллас про переговори з РФ
14:10
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:09
Klavdia Petrivna випустила нову пісню "Невже" та кліп на неї
14:04
OPINION
Пакт Путіна — Трампа як реінкарнація пакту Молотова — Ріббентропа?
13:49
Вибух
ГУР: під Москвою вибухнули два новітні радіолокаційні комплекси РФ
13:40
Олександр Мережко
"Трампа треба переконати реалістичніше поставитися до переговорів з РФ": нардеп Мережко про розмову президента США і Путіна
13:35
Ексклюзив
Іван Сокаль
Російські тренування напередодні 24 лютого вже були дзвіночком, - звільнений з полону "азовець" про передчуття великої війни
13:10
Дмитро Козюра та Василь Малюк
Керівника штабу Антитерористичного центру СБУ Козюру взяли під варту
13:00
Оновлено
аптека ліки
В Україні з 1 березня на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки
12:53
Кислиця
Колишнього постійного представника України в ООН Кислицю призначили першим заступником голови МЗС
12:31
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 15 поранених
12:26
Ексклюзив
Міністр оборони США Піт Хегсет
Західний кореспондент запитав Хегсета, чи його заяви - це не зрада України, той заперечив, - журналістка Висоцька
12:19
У Харкові жінка продала власну дитину за $20 тис., щоб купити нове авто: їй оголосили підозру
12:12
Оновлено
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
12:11
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Немає підстав говорити, що долю України вирішать за спиною самої України": військовий експерт Снєгирьов
12:03
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що під час розмови Трампа з Путіним не йшлось про визнання Криму та інших окупованих територій російськими
12:02
OPINION
Санкції проти Порошенка: це не вибіркове правосуддя. Це просто розправа з опозицією
11:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 лютого: скільки коштують євро та долар у банках
11:05
Марк Рютте
"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна
10:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV