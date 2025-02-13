На Київщині 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип
У закладах освіти на Київщині протягом останнього тижня зафіксували зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Внаслідок цього 45 шкіл області перейшли на дистанційне навчання
Про це повідомили в Київській ОВА.
Так, станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7589 вихованців, у школах – 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.
Внаслідок цього на дистанційну форму навчання перевели 45 шкіл, 383 окремих класи, чотири дитячі садки й чотири окремі групи.
За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено. Водночас у порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %.
- Раніше у КМДА повідомляли, що в Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ.
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