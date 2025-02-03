У Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ: зафіксовано летальні випадки
Минулого тижня в Києві зареєстрували 11 565 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. При цьому рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем фіксують зростання захворюваності на 22,7%. При цьому діти хворіють частіше за дорослих. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 5535 на 7442 (зростання на 34,5%). А рівень захворювання дорослих змінився із 3889 на 4123 (зростання на 6%).
Діти становлять 64,3% від загальної кількості, тоді як попереднього тижня – 58,7%. Захворюваність серед школярів зросла на 46,3% (4202 випадки за минулий тиждень).
Порівняно з попереднім тижнем фіксують зростання госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 259 осіб, зокрема 212 дітей.
Також на COVID-19 захворіла 31 особа, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 6 осіб, серед яких 3 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 2 дорослі особи, хворі на COVID-19.
Окрім того, у столиці зафіксували 2 летальні випадки від ускладнень COVID-19 та 2 випадки – від грипу.
- В Україні з 22 по 26 січня на коронавірус, грип і ГРВІ захворіло 121 114 людей, із них 67 722 – діти до 17 років.
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