В Україні зростає захворюваність на COVID-19, ГРВІ та грип: у двох областях перевищений епідпоріг

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Госпіталізації за цей період потребували 3500 людей. Також було зареєстровано сім летальних випадків: п’ять – унаслідок ускладнень грипу та три — через ускладнення COVID-19.

У Тернопільській і Чернівецькій областях зафіксовано перевищення епідпорогу. В інших регіонах України захворюваність у межах норми.

Грип циркулює у 22 регіонах.

Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 940 828 людей, з яких у 16 380 – підтвердили COVID-19. Зареєстровано 81 летальний випадок, із них сім – унаслідок грипу та 74 випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, додали у пресслужбі відомства.