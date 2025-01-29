В Україні зростає захворюваність на COVID-19, ГРВІ та грип: у двох областях перевищений епідпоріг
Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні зросла на понад 13% за тиждень. З 22 по 26 січня захворіло 121 114 людей, із них 67 722 – діти до 17 років
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Госпіталізації за цей період потребували 3500 людей. Також було зареєстровано сім летальних випадків: п’ять – унаслідок ускладнень грипу та три — через ускладнення COVID-19.
У Тернопільській і Чернівецькій областях зафіксовано перевищення епідпорогу. В інших регіонах України захворюваність у межах норми.
Грип циркулює у 22 регіонах.
Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 940 828 людей, з яких у 16 380 – підтвердили COVID-19. Зареєстровано 81 летальний випадок, із них сім – унаслідок грипу та 74 випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, додали у пресслужбі відомства.
30 грудня 2024 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) звернулася до Китаю з проханням про надання даних та доступу для дослідження походження COVID-19.
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