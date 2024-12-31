ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID

Про це інформує The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Китай поділитися даними і надати доступ, щоб ми могли зрозуміти походження Covid-19. Це моральний і науковий імператив", - йдеться в заяві ВООЗ.

Пандемія забрала життя понад семи мільйонів людей, завдала серйозної шкоди економіці та охороні здоров'я в усьому світі. У ВООЗ наголосили, що без хорошого інформаційного обміну та співпраці між державами? світ не зможе ефективно запобігти майбутнім епідеміям.

У ВООЗ розповіли, що 31 грудня 2019 року їх представництво в Китаї отримало інформацію від місцевих органів охорони здоров'я про випадки "вірусної пневмонії" в Ухані, що стало початком тривалої боротьби з COVID-19.

"Протягом тижнів, місяців і років, які розгорнулися після цього, Covid-19 почав формувати наше життя і наш світ", - заявили в агентстві охорони здоров'я ООН.

З нагоди роковин від початку пандемії ВООЗ закликала вшанувати пам'ять тих, чиї життя змінилися або були втрачені, визнати страждання тих, хто постраждав від COVID-19 і тривалих наслідків захворювання, а також відзначити внесок медичних працівників.