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ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID

Марія Науменко
31 грудня, 2024 вiвторок
10:29
Здоров'я коронавірус

У понеділок, 30 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) звернулася до Китаю з проханням про надання даних та доступу для дослідження походження COVID-19

Зміст

Про це інформує The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Китай поділитися даними і надати доступ, щоб ми могли зрозуміти походження Covid-19. Це моральний і науковий імператив", - йдеться в заяві ВООЗ.

Пандемія забрала життя понад семи мільйонів людей, завдала серйозної шкоди економіці та охороні здоров'я в усьому світі. У ВООЗ наголосили, що без хорошого інформаційного обміну та співпраці між державами? світ не зможе ефективно запобігти майбутнім епідеміям.

У ВООЗ розповіли, що 31 грудня 2019 року їх представництво в Китаї отримало інформацію від місцевих органів охорони здоров'я про випадки "вірусної пневмонії" в Ухані, що стало початком тривалої боротьби з COVID-19.

"Протягом тижнів, місяців і років, які розгорнулися після цього, Covid-19 почав формувати наше життя і наш світ", - заявили в агентстві охорони здоров'я ООН.

З нагоди роковин від початку пандемії ВООЗ закликала вшанувати пам'ять тих, чиї життя змінилися або були втрачені, визнати страждання тих, хто постраждав від COVID-19 і тривалих наслідків захворювання, а також відзначити внесок медичних працівників.

  • Протягом епідсезону 2023-2024 років 4 715 963 українці захворіли на грип, ГРВІ й COVID-19, що є на 38% менше епідемічного порога для України.
Теги:
Новини
Світ
Китай
ООН
Медицина
ВООЗ
пандемія
COVID-19
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