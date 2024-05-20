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У МОЗ розповіли, скільки українців перехворіли на коронавірус і ГРВІ протягом епідсезону

20 травня, 2024 понедiлок
13:12
Здоров'я коронавірус тест

Протягом епідсезону 2023-2024 років 4 715 963 українці захворіли на грип, ГРВІ й COVID-19, що є на 38% менше епідемічного порога для України

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

У відомстві стверджують, що кількість хворих, у порівнянні з минулим тижнем, зменшується. Протягом 6-12 травня на COVID-19, ГРВІ та грип захворіли 107 496 громадян України, з них -  66 395 дітей. Із підтвердженням коронавірусу до лікарень госпіталізували 202 людини, серед яких 30 дітей. Водночас було зареєстровано 7 летальних випадків серед пацієнтів із позитивними результатами тесту на COVID-19.

"Упродовж поточного епідемічного сезону (з 2 жовтня 2023 р. до 12 травня 2024 р.) зафіксовано 157 417 випадків захворювання на COVID-19. Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ – 1 028 осіб: 82 випадки внаслідок ускладнень грипу та 946 випадків серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19", - додають у МОЗ.

Також Міністерство нагадує, що в усіх регіонах України є омікрон-специфічна вакцина проти коронавірусу, а вакцинація - безоплатна. Отримати щеплення можна у відповідному пункті або у сімейного лікаря.

  • 7 травня компанія AstraZeneca заявила, що відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі через "надлишок доступних вдосконалених вакцин" з моменту початку пандемії.
Теги:
Суспільство
Україна
грип
пандемія
Коронавірус
COVID-19
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