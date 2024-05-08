AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі: причина
У вівторок, 7 травня, компанія AstraZeneca заявила, що відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі через "надлишок доступних вдосконалених вакцин" з моменту початку пандемії
Про це пише Reuters.
"Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з'явився надлишок доступних сучасних вакцин", - заявили в компанії.
Там додали, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається.
Тож виробник також припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.
- Напередодні дослідження міжнародної групи вчених показало, що вакцина проти COVID-19 може не лише захистити від коронавірусу, а й знизити ризик серцевої недостатності та утворення тромбів, пов'язаних з SARS-CoV-2.
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