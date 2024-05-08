AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі: причина

Про це пише Reuters.

"Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з'явився надлишок доступних сучасних вакцин", - заявили в компанії.

Там додали, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається.

Тож виробник також припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.