Учені з'ясували, що вакцина від COVID-19 знижує ризик серцевої недостатності та утворення тромбів
Дослідження міжнародної групи вчених показало, що вакцина проти COVID-19 може не лише захистити від коронавірусу, а й знизити ризик серцевої недостатності та утворення тромбів, пов'язаних з SARS-CoV-2
Про це повідомляє Science Alert.
У рамках дослідження учені проаналізували дані про 10,17 мільйона вакцинованих і 10,39 мільйона невакцинованих людей у Великій Британії, Іспанії та Естонії.
Аналіз даних показав, що після врахування таких факторів, як вік, стать та попередні захворювання, у вакцинованих людей значно знизився ризик серцевих ускладнень та ускладнень, пов'язаних з утворенням тромбів, після перенесеного COVID-19, протягом року.
"Наші результати, ймовірно, відображають той факт, що вакцини ефективно знижують рівень інфекції та мінімізують ризик важкого перебігу COVID-19, - заявила науковиця Нурія Меркаде-Бесора з Оксфордського університету у Великій Британії. - Ці результати можуть заохотити до вакцинації проти COVID-19 тих, хто вагається, хто стурбований потенційним ризиком побічних ефектів вакцин".
Зокрема, згідно з результатами дослідження, вакцинація проти COVID-19 знизила ризик утворення тромбів у венах на 78%, в артеріях - на 47%, а ризик серцевої недостатності - на 55% протягом перших 30 днів після інфікування порівняно з людьми, які не були вакциновані.
Попри те, що з часом ці показники знижувалися, на 181-365 день вони все ще становили 50%, 38% і 48% відповідно.
"Захисні ефекти вакцинації узгоджуються з відомим зниженням тяжкості захворювання, але нам потрібно провести більше досліджень, щоб зрозуміти ефекти бустерної вакцинації в різних групах населення", - підсумувала Меркаде-Бесора.
- 12 березня повідомлялось, що попри те що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям ВООЗ, коронавірусна хвороба остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.
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