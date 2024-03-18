Учені з'ясували, що вакцина від COVID-19 знижує ризик серцевої недостатності та утворення тромбів

Про це повідомляє Science Alert.

У рамках дослідження учені проаналізували дані про 10,17 мільйона вакцинованих і 10,39 мільйона невакцинованих людей у Великій Британії, Іспанії та Естонії.

Аналіз даних показав, що після врахування таких факторів, як вік, стать та попередні захворювання, у вакцинованих людей значно знизився ризик серцевих ускладнень та ускладнень, пов'язаних з утворенням тромбів, після перенесеного COVID-19, протягом року.

"Наші результати, ймовірно, відображають той факт, що вакцини ефективно знижують рівень інфекції та мінімізують ризик важкого перебігу COVID-19, - заявила науковиця Нурія Меркаде-Бесора з Оксфордського університету у Великій Британії. - Ці результати можуть заохотити до вакцинації проти COVID-19 тих, хто вагається, хто стурбований потенційним ризиком побічних ефектів вакцин".

Зокрема, згідно з результатами дослідження, вакцинація проти COVID-19 знизила ризик утворення тромбів у венах на 78%, в артеріях - на 47%, а ризик серцевої недостатності - на 55% протягом перших 30 днів після інфікування порівняно з людьми, які не були вакциновані.

Попри те, що з часом ці показники знижувалися, на 181-365 день вони все ще становили 50%, 38% і 48% відповідно.

"Захисні ефекти вакцинації узгоджуються з відомим зниженням тяжкості захворювання, але нам потрібно провести більше досліджень, щоб зрозуміти ефекти бустерної вакцинації в різних групах населення", - підсумувала Меркаде-Бесора.