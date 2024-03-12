У МОЗ заявили, що COVID-19 остаточно переходить у розряд сезонних захворювань
Попри те, що в Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям ВООЗ, коронавірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.
"Я впевнений, що найгірше щодо COVID-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації ще не досягають рекомендованих ВООЗ, ми вже точно можемо сказати, що COVID-19 остаточно переходить в розряд сезонних захворювань", – запевнив Кузін.
За його словами, українці щороку будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але поточний характер мутацій COVID-19 не дає тенденцій до того, що він стане агресивнішим.
Заступник голови МОЗ також нагадав, що з початку пандемії COVID-19 в Україні було зафіксовано понад 5,5 млн випадків коронавірусної хвороби, а від ускладнень померли майже 112 тисяч осіб.
Водночас додав Кузін, більш як 15 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти ковіду.
- Станом на 22 лютого, від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 3,1 млн українців, або майже 9% населення. Нині захворюваність поступово знижується.
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