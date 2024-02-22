Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 знижується: МОЗ назвало єдину область, де перевищено епідпоріг
З початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 3,1 млн українців, або майже 9% населення. Нині захворюваність поступово знижується
Про це в ефірі телемарафону заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.
"Наразі епідпоріг перевищено лише в Чернівецькій області. В інших областях ситуація стабілізувалася. Та кількість захворілих, яка реєструється в інших областях, не є ризикованою і не є перевищенням епідпорогу. Тому прогнозуємо, що, починаючи з березня і далі, ситуація буде покращуватися, і кількість нових випадків буде зменшуватися" - сказав він.
За останній тиждень майже 2 тис. українців перехворіли на грип і ГРВІ, майже 53% із них – діти. Людей і надалі госпіталізують, але переважно дітей, зазначив чиновник.
Щодо коронавірусу, то на початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, в Україні реєстрували від 8 до 10 тис. випадків на тиждень, а нині медики фіксують трохи більше ніж 2 тис. випадків на тиждень.
- 13 лютого у Закарпатській ОДА повідомляли, що захворюваність на грип і ГРВІ в області перевищила епідемічний поріг на 90%.
- 15 лютого в МОЗ повідомляли, що перевищення епідпорогу зафіксовано у Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській і Чернівецькій областях.
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