Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 знижується: МОЗ назвало єдину область, де перевищено епідпоріг

Про це в ефірі телемарафону заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

"Наразі епідпоріг перевищено лише в Чернівецькій області. В інших областях ситуація стабілізувалася. Та кількість захворілих, яка реєструється в інших областях, не є ризикованою і не є перевищенням епідпорогу. Тому прогнозуємо, що, починаючи з березня і далі, ситуація буде покращуватися, і кількість нових випадків буде зменшуватися" - сказав він.

За останній тиждень майже 2 тис. українців перехворіли на грип і ГРВІ, майже 53% із них – діти. Людей і надалі госпіталізують, але переважно дітей, зазначив чиновник.

Щодо коронавірусу, то на початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, в Україні реєстрували від 8 до 10 тис. випадків на тиждень, а нині медики фіксують трохи більше ніж 2 тис. випадків на тиждень.