В Україні за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 232 тис. людей

Про це інформує МОЗ.

"З 5 по 11 лютого в Україні захворіло 232 199 людей, із них 124 690 – діти віком до 17 років. Медичної допомоги потребували 7259 осіб (3% від усіх захворілих), половина госпіталізованих – 4331 особа – діти", - йдеться у повідомленні.

За тиждень у 2867 людей виявили COVID-19, з них госпіталізували 648 дорослих та 111 дітей. Найбільше захворілих на Дніпропетровщині, Житомирщині. Миколаївщині, Хмельниччині та Рівненській області. По усій Україні зафіксували 20 летальних випадків, померлі не мали щеплення.

"Наразі у 21 регіоні зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За попередній тиждень зареєстровано 7 летальних випадків серед пацієнтів внаслідок ускладнень грипу: 4 випадки у місті Києві (вік померлих: 65, 68, 75 і 77 років) та по одному випадку у Вінницькій (31 рік) та Львівській (66 років) областях. У Черкаській області від ускладнень грипу померла 30-річна жінка, яка була при надії. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", - розповіли у відомстві.

У МОЗ зазначили, що через гострі респіраторні вірусні інфекції у чотирьох областях, Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій, зафіксували перевищений епідпоріг. Внаслідок цього там можуть застосовувати локальні карантини та посилювати протиепідемічні заходи.