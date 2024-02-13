На Полтавщині 30 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ
У Полтавській області через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ 30 закладів освіти закрили на карантин: на дистанційне навчання перейшло понад 9700 дітей
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Через високий рівень захворюваності 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. Половина з них – у Кременчуцькому районі. Також сім – у Полтавському, шість – у Лубенському та два заклади – у Миргородському районі", - написав він.
Таким чином, тимчасово на дистанційне навчання перейшло понад 9700 дітей.
Пронін зазначив, що високі показники захворюваності зафіксували у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.
Загалом епідемпоріг на 59% перевищив базовий рівень.
- 9 лютого стало відомо, що у школах Мукачівської територіальної громади призупинили навчання з метою запобігання поширенню захворюваності на грип на ГРВІ серед дітей. Учні 8-11 класів продовжують дистанційне навчання. Для учнів 1-7 класів навчальний процес призупинено.
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