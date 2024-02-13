На Полтавщині 30 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Через високий рівень захворюваності 30 закладів освіти Полтавщини закрили на карантин. Половина з них – у Кременчуцькому районі. Також сім – у Полтавському, шість – у Лубенському та два заклади – у Миргородському районі", - написав він.

Таким чином, тимчасово на дистанційне навчання перейшло понад 9700 дітей.

Пронін зазначив, що високі показники захворюваності зафіксували у Сергіївській, Піщанській, Кам’янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Хорольській, Ланнівській, Котелевській, Лубенській та Кобеляцькій громадах.

Загалом епідемпоріг на 59% перевищив базовий рівень.