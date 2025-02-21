Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві зазначили, що таку високу оцінку Україна отримала переважно завдяки Дії, яка допомагає українцям швидко отримувати державні послуги та реєструвати бізнес.

"Startup Nations Standards — це набір практик, які спрямовані на підтримку підприємництва в ЄС і розвиток стартапів у малі та середні інноваційні підприємства. Рівень впровадження SNS в Україні становить 73%, що значно перевищує середній показник у ЄС — 61%", - розповіли у пресслужбі.

Там перелічили чотири основні напрями, де Україна отримала найвищі оцінки:

Швидкість створення бізнесу — 100%. Україна входить до 17% країн Європи, де компанію можна зареєструвати за один день.

Доступ до фінансування — 100%. Програми Українського фонду стартапів (USF) були відзначені як зразок ефективної підтримки для українських стартапів із доступом до необхідного фінансування, наголосили в Міністерстві цифрової трансформації.

Цифрові технології та доступність державних цифрових послуг — 100%. Україна стала однією з 18 країн Європи з найвищим рівнем цифровізації.

Податкове регулювання та опціони — 100%. Зокрема в Україні діє сприятливий податковий режим для технологічних компаній Дія.City.

Довідка: European Startup Nations Alliance (ESNA) — це організація, яка оцінює рівень впровадження стандартів SNS у країнах Європи, відображаючи ключові досягнення та стан їхніх стартап-екосистем. У листопаді 2024 року Україна приєдналася до карти європейських стартап-націй, коли Український фонд стартапів став членом ESNA, створивши для країни нові можливості у сфері інновацій.