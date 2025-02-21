Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
Україна вперше увійшла до звіту European Startup Nations Alliance (ESNA) Report 2024. У рейтингу серед 24 європейських країн вона посіла четверте місце
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
У відомстві зазначили, що таку високу оцінку Україна отримала переважно завдяки Дії, яка допомагає українцям швидко отримувати державні послуги та реєструвати бізнес.
"Startup Nations Standards — це набір практик, які спрямовані на підтримку підприємництва в ЄС і розвиток стартапів у малі та середні інноваційні підприємства. Рівень впровадження SNS в Україні становить 73%, що значно перевищує середній показник у ЄС — 61%", - розповіли у пресслужбі.
Там перелічили чотири основні напрями, де Україна отримала найвищі оцінки:
- Швидкість створення бізнесу — 100%. Україна входить до 17% країн Європи, де компанію можна зареєструвати за один день.
- Доступ до фінансування — 100%. Програми Українського фонду стартапів (USF) були відзначені як зразок ефективної підтримки для українських стартапів із доступом до необхідного фінансування, наголосили в Міністерстві цифрової трансформації.
- Цифрові технології та доступність державних цифрових послуг — 100%. Україна стала однією з 18 країн Європи з найвищим рівнем цифровізації.
- Податкове регулювання та опціони — 100%. Зокрема в Україні діє сприятливий податковий режим для технологічних компаній Дія.City.
Довідка: European Startup Nations Alliance (ESNA) — це організація, яка оцінює рівень впровадження стандартів SNS у країнах Європи, відображаючи ключові досягнення та стан їхніх стартап-екосистем. У листопаді 2024 року Україна приєдналася до карти європейських стартап-націй, коли Український фонд стартапів став членом ESNA, створивши для країни нові можливості у сфері інновацій.
- У червні 2024 року Мінцифри, AI HOUSE та Roosh провели дослідження, під час якого з'ясували, що Україна посідає друге місце за кількістю IT-спеціалістів серед країн Центральної та Східної Європи.
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