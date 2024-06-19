Україна займає друге місце за кількістю IT-спеціалістів серед країн Центральної та Східної Європи, - дослідження
В Україні наразі налічується 307 тисяч IT-спеціалістів, що є другим по величині показником серед країн Центральної та Східної Європи
Про це йдеться у дослідженні від Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.
Згідно з дослідженням, протягом останніх 10 років IT-індустрія України активно зростала: кількість ШІ-спеціалістів збільшилася у 5 разів, а ІТ-компаній - вдвічі. Усього в Україні налічується 243 компаній у сфері штучного інтелекту.
"Порівняно з рештою Європи Україна має вищу концентрацію ШІ-стартапів у маркетингу, геймінгу та програмному забезпеченні для бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Наразі Україна посідає друге місце за кількістю ШІ-компаній серед країн Центральної та Східної Європи - у нас налічується 307 тисяч IT-спеціалістів.
Зазначається, що найпоширенішими професіями є Data Scientists та ML Engineers, які становлять 63% від усіх спеціалістів в індустрії. Саме в цих напрямах пропонуються найвищі заробітні плати серед усіх ІТ-спеціальностей в країні.
- Українці можуть податися на програму від фонду Angels for Ukraine зі своїми технологічними проєктами на ранніх стадіях та отримати від €50 до €500 тис. на розвиток власного стартапу.
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