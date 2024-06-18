Українці можуть залучати до 500 тис. євро на технологічні стартапи, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що українці в межах програми зможуть співпрацювати з європейськими партнерами, обмінюватись знаннями зі світовими технократами, а також отримають менторську підтримку.

Заявки можна подати до 21 червня.

Фонд Angels for Ukraine об’єднує світових інвесторів для підтримки стартап-екосистеми України під час війни. Він створений за підтримки світового ком’юніті ангельських інвесторів COREangels.