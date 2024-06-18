Українці можуть залучати до 500 тис. євро на технологічні стартапи, - Мінцифри
Українці можуть податися на програму від фонду Angels for Ukraine зі своїми технологічними проєктами на ранніх стадіях та отримати від €50 до €500 тис. на розвиток власного стартапу
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що українці в межах програми зможуть співпрацювати з європейськими партнерами, обмінюватись знаннями зі світовими технократами, а також отримають менторську підтримку.
Заявки можна подати до 21 червня.
Фонд Angels for Ukraine об’єднує світових інвесторів для підтримки стартап-екосистеми України під час війни. Він створений за підтримки світового ком’юніті ангельських інвесторів COREangels.
- 20 березня компанія Google оголосила про безоплатні онлайн-програми з навчання для підприємців, аби підтримати малий та середній український бізнес.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе