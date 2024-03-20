Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців: деталі

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Відомо, що Google запускає три навчальні програми з метою допомогти компаніям підвищити конкурентоспроможність, масштабуватися й захистити свій бізнес від кіберзагроз.

"Зростайте з Google: програма для малих бізнесів" запропонована підприємцям, які хочуть збільшити свій прибуток, розвиваючи та масштабуючи свої компанії. У Мінцифри додають, що після навчання сотня бізнесів зможе взяти участь менторській програмі від експертів.

У рамках програми "Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу" українські експерти розповідатимуть про гігієну в кіберсфері, розпізнавання кібератак, а також створення системи кіберзахисту бізнесу.

Під час навчання на програмі "Знаходьте нових клієнтів за кордоном" учасники дізнаються, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача й розробити стратегію виходу на нові ринки.

У Мінцифри наголошують, що навчання проходитиме в онлайн-форматі, і приєднатися можна до однієї та до декількох програм одночасно. Перша програма стартує 3 квітня.