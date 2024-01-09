За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що серед найпопулярніших сфер у ФОПів - програмування, інтернет-магазини, роздрібна й гуртова торгівля, перукарні та салони краси, ресторани та кафе.

Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

"Відкривати бізнес під час війни - героїчна справа. Ви підтримуєте економіку, а ми - вас, цифровізуючи важливі й потрібні сервіси", - наголосив міністр.

Федоров зазначив, що відкрити ФОП через "Дію" - це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. Міністр анонсував найближчим часом послугу у "Дії" "єМалятко для бізнесу - е-Підприємець".