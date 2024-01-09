За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів
За 2023 рік українці відкрили через портал "Дія" понад 229 тисяч нових фізичних осіб-підприємців
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що серед найпопулярніших сфер у ФОПів - програмування, інтернет-магазини, роздрібна й гуртова торгівля, перукарні та салони краси, ресторани та кафе.
Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.
"Відкривати бізнес під час війни - героїчна справа. Ви підтримуєте економіку, а ми - вас, цифровізуючи важливі й потрібні сервіси", - наголосив міністр.
Федоров зазначив, що відкрити ФОП через "Дію" - це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи. Міністр анонсував найближчим часом послугу у "Дії" "єМалятко для бізнесу - е-Підприємець".
- З 21 червня 2023 року у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі.
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