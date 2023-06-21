Відтепер у Дії можна автоматично закрити ФОП
З 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі
Про це пише міністерство цифрової трансформації.
"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина - усе автоматично", - йдеться у повідомленні.
Скористатися послугою можуть:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Для того, аби закрити ФОП, треба авторизуватися у Дії, обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР, її треба перевірити та після цього можна підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.
- 15 червня почалося бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця у Дії, завдяки якій більше не потрібно буде ходити до державних органів.
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