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Відтепер у Дії можна автоматично закрити ФОП

21 червня, 2023 середа
11:00
Технології застосунок Дія

З 21 червня у Дії з'явилась послуга автоматичного закриття ФОПу - відтепер не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, все можна зробити прямо на порталі

Про це пише міністерство цифрової трансформації.

"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина - усе автоматично", - йдеться у повідомленні.

Скористатися послугою можуть:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Для того, аби закрити ФОП, треба авторизуватися у Дії, обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР, її треба перевірити та після цього можна підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

  • 15 червня почалося бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця у Дії, завдяки якій більше не потрібно буде ходити до державних органів.
Дія
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