Про це пише міністерство цифрової трансформації.

"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина - усе автоматично", - йдеться у повідомленні.

Скористатися послугою можуть:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Для того, аби закрити ФОП, треба авторизуватися у Дії, обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР, її треба перевірити та після цього можна підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.