Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.



"Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) - це унеможливить помилки в заяві", - написав Федоров.

Повідомляється, що підприємцю необхідно лиш перевірити інформацію та поставити електронний підпис.

Зараз Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

До тестування можуть приєднатися фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та підприємці, які замість РНОКПП використовують паспортні дані.

Реєстрація на бета-тест.