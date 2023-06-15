У Дії запустили бета-тест закриття статусу ФОП без візитів до держустанов
На порталі "Дія" розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних органів
Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За допомогою нової послуги можна буде не тільки відкрити, а й закрити ФОП за декілька натискань.
"Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР) - це унеможливить помилки в заяві", - написав Федоров.
Повідомляється, що підприємцю необхідно лиш перевірити інформацію та поставити електронний підпис.
Зараз Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.
До тестування можуть приєднатися фізичні особи-підприємці, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та підприємці, які замість РНОКПП використовують паспортні дані.
- Нагадаємо, 6 січня ФОПам дозволили отримувати витяги з Єдиного державного реєстру у Дії.
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