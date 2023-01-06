Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Витяг з ЄДР підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", - роз'яснюють у пресслужбі.

Раніше цей витяг отримували офлайн у нотаріусів чи Центрах надання адміністративних послуг. Для початку сплатити адмінзбір та чекати добу, а на порталі "Дія" фізичні особи-підприємці отримають документ миттєво за 100 грн замість 130.

Отримати витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором.

Послугу розробила Мінцифра спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

7 грудня 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що скоро на постійній основі діятимуть саме електронні водійські права, пластикові робитимуть за бажанням.

В одній з провінцій Канади, Манітоба, в українському додатку Дія можна отримати місцеве водійське посвідчення. Тривають переговори ще в 14 країнах.

У застосунку Дія показуватиме COVID-сертифікати про четверту дозу вакцини.

29 грудня 2022 року в "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.

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