ФОПам дозволили отримувати витяги з Єдиного державного реєстру у Дії
На порталі "Дія" відтепер фізичні особи-підприємці можуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Витяг з ЄДР підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", - роз'яснюють у пресслужбі.
Раніше цей витяг отримували офлайн у нотаріусів чи Центрах надання адміністративних послуг. Для початку сплатити адмінзбір та чекати добу, а на порталі "Дія" фізичні особи-підприємці отримають документ миттєво за 100 грн замість 130.
Отримати витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором.
Послугу розробила Мінцифра спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
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