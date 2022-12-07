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Скоро українці зможуть відмовитися від пластикового водійського посвідчення, діятиме електронне, - Федоров

7 грудня, 2022 середа
16:25
Технології електронне посвідчення водія

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що зовсім скоро на постійній основі діятимуть саме електронні водійські права, пластикові робитимуть за бажанням

Про це він пише у телеграмі.

Федоров повідомив, що прем'єр-міністр підписав "революційну постанову", яка запускає новий етап розвитку цифрових документів.

"Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Чому це новий етап розвитку цифрових документів? У цифровому майбутньому ми бачимо, що всі документи та послуги будуть digital first. Тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням", - пояснює він.

Він наголосив, що пластикові права можуть знадобитися для керування авто за кордоном. Він також повідомив, що наразі Україна співпрацює з Польщею, аби там також діяли електронні версії українських документів. Федоров зазначив, що для деяких послуг Дію вже використовує Канада. 

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