Про це він пише у телеграмі.

Федоров повідомив, що прем'єр-міністр підписав "революційну постанову", яка запускає новий етап розвитку цифрових документів.

"Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Чому це новий етап розвитку цифрових документів? У цифровому майбутньому ми бачимо, що всі документи та послуги будуть digital first. Тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням", - пояснює він.

Він наголосив, що пластикові права можуть знадобитися для керування авто за кордоном. Він також повідомив, що наразі Україна співпрацює з Польщею, аби там також діяли електронні версії українських документів. Федоров зазначив, що для деяких послуг Дію вже використовує Канада.

У Мінцифрі повідомили, що застосунок "Дія" працюватиме навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення мобільного інтернету, головне - наявність покриття.

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